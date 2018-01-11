هل تحل مها عبد الرحمن لغز مقتل ريجينى؟

شرطة إيطاليا تصادر كمبيوتر وموبايل أستاذة ريجيني



خالد بدر الدين



أعلن مكتب ممثل الادعاء في روما، أن محققين إيطاليين يتحرون ملابسات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل عامين صادروا جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصين بأستاذته مها عبد الرحمن في جامعة كمبردج.



وقال ممثلون للادعاء إن مها وافقت في النهاية على التحدث إلى المحققين الإيطاليين في كمبردج منتصف هذا الأسبوع وزار فريق من روما تدعمه السلطات البريطانية منزل الأستاذة الجامعية ومكتبها أمس الأربعاء وصادر جهاز كمبيوتر وقرصا صلبا ووحدة لنقل البيانات (يو.إس.بي) وهاتفا وبعض الوثائق غير المحددة.



وقال ممثلو الادعاء في بيان ”سيكون هذا مفيدا في الوصول لتوضيح حاسم وبطريقة موضوعية لا لبس فيها لدور الأستاذة في ضوء التحقيق“.



ولا يوجد ما يشير إلى أن مها عبد الرحمن أستاذة ريجيني ضالعة في مقتله، لكن محققين سعوا طيلة شهور لاستجوابها بشأن سبب اختياره موضوع البحث وما إذا كانت قد وضعته في طريق الخطر ولم ترد جامعة كمبردج على الفور على طلبات للتعليق، كما لم تتحدث الأستاذة الجامعية المصرية مطلقا عن وفاة طالبها وبدأت إجازة فى أعقاب مقتله.



وقال مصدر قضائي بارز في روما إن مها أخبرت القضاة بأن ريجيني اختار موضوع البحث بنفسه وإنها لم تضف جديدا بشأن القضية وإن هذا أمر ”مخيب للآمال“.



وذكرت وكالة رويترز أن جوليو ريجيني تعرض للتعذيب والقتل، بينما كان يقوم ببحث في مصر ثم تعاون محققون إيطاليون مع نظراء مصريين لهم في محاولة لحل لغز الجريمة لكنهم عبروا عن شعورهم بالإحباط لبطء مجريات التحقيق.



وأبلغت مصادر رويترز في 2016 بأن ريجيني كان يجرى بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وتسبب مقتله في تأزم العلاقات بين إيطاليا ومصر.



والبلدان حليفان تقليديان في منطقة البحر المتوسط وتربطهما علاقات اقتصادية قوية.



وقالت مصادر في الأمن والمخابرات لرويترز إن ريجيني ألقي القبض عليه في القاهرة يوم 25 يناير 2016 وتم احتجازه وبعد ذلك عثر على جثته مشوهة بعد أكثر من أسبوع وينفي المسؤولون المصريون أي صلة بمقتله.