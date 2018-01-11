news image نقل وملاحة

عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا

متابعات  أكد اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف  المنفذ استقبل 200 مصري بينهم 152 وصول شرعي و48 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 755 شخصًا بينه

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news image اتصالات وتكنولوجيا

روسيا اليوم: الهاكرز يستطيعون إشعال الحرب العالمية الثالثة

متابعات يعتقد العلماء أن اختراق برامج الصواريخ الباليستية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية عالمية. ونشرت منظمة أبحاث "Chatham House" تقريرا بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن مجموعة من الثغرات الأمنية الحرجة في منظومات الصواريخ الباليستية الأمريكية "Trident". ويشير التقرير إلى أن نظم التحكم الرقمي

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ثنائية ميسي تقود برشلونة لدور الثمانية في كأس اسبانيا

متابعات أحرز ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة حامل اللقب للتأهل لدور الثمانية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على سيلتا فيجو باستاد نو كامب يوم الخميس. ووضع المدرب ارنستو بالبيردي اللاعب الارجنتيني وزميله لويس سواريز في التشكيلة الأساسية التي ضمت أفضل اللاعبين في مواجهة سيلتا بعدما تعاد

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مسؤول أمريكي يتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس إنه يتوقع أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، وفق ما نقلته رويترز. وقال منوتشين “أتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران. نعكف على بحث الأمر. لقد عرضناها واعتقد أنه يمكنكم توقع عقوبات جديدة”. وأمام ترامب حتى اليوم ال

استثمار

وزيرة التخطيط توضح أسباب الانخفاض التدريجي في معدل التضخم

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أحمد عاشور 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن انخفاض معدل التضخم يأتي في ضوء السياسة النقدية المستهدفة للتضخم التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية، والجهود المبذولة لتحفيز جانب العرض، من خلال إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسويق المتنقلة، بهامش ربح منخفض وتحسن الإنتاج الزراعي، وانعاكسه على انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، واللحوم والدواجن.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم على أساس سنوي إنجاز كبير، نتج عنه بدء تجاوز تأثير تحرير سعر الصرف، الذي نتج عنه في الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم.

وتابعت السعيد: "بدأ معدل التضخم على أساس سنوي في الانخفاض التدريجي بداية من شهر نوفمبر 2017، لبدء تجاوز تأثير تعويم سعر الصرف، وما نتج عنه من ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم في شهر المقارنة". 

واستمر هذا الاتجاه النزولي ليشهد معدل التضخم في ديسمبر 2017 أقل معدل له منذ التعويم، وليبلغ 22.3% مقارنة بمعدل بلغ 24.3% في ديسمبر 2016، ومقارنة بمعدل بلغ 26.7% في نوفمبر 2017، وانخفض معدل التضخم على أساس شهري ليحقق معدل نمو سالب بلغ 0.2%.

ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدل التضخم الشهري لمجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.4%، وهذه المجموعة هي الأكثر تأثيرًا على معدل التضخم، وكانت تساهم بنسب تجاوزت 60% من المتحقق خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك لوزنها النسبي الكببر في إنفاق الأسرة واستحواذها على نسبة تتجاوز 40% من الدخل.
التخطيط
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