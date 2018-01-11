news image الإسكندرية

الصرف الصحى بالإسكندرية تطرح مناقصة لتوريد سيارات نقل

معتز محمود   طرحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مناقصة عامة بنظام المظروف الواحد؛ لتوريد 5 سيارات نقل قلاب، "حمولة 5 طن".   وحددت الشركة لهذه المناقصة جلسة الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018، كما حددت قيمة التأمين الابتدائى للم

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news image تأميـــن

قفزة في أقساط التأمين.. و"المال" تكتشف أخطاءا في إحصاءات الرقابة المالية

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة: شهد سوق التأمين قفزة هائلة في حصيلة أقساطه، خلال الشهور العشرة الاولي من العام الماضي 2017 ، في الفترة من يناير حتي أكتوبر، لتصل الي 28.9 مليار جنيه، مقابل 18.9 مليارا في الفترة المقابلة من العام السابق ، بنسبة نمو تصل الي 52.9%. وإكتشفت"المال" أخطاءا في الاحصاء

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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news image رياضة

ماذا قال مدربا اﻷهلي والمصري عن لقاء السوبر؟

علي المصري شدد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أهمية مواجهة مباراة السوبر أمام منافسة نادي المصري والتي تجمع الفريقين غدا الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وصف البدري مباراة السوبر، بأنها "مهمة جدًا"، متمنيًا تقديم مباراة تليق بالكرة المصرية و

news image بنـــوك

المركزي يطلق مبادرة لجمع فكة الشيكات

خالد بدر الدين أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن فتح حساب مصرفي لتحصيل كسور الشيكات، التى ستوجه حصيلته إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية، مثل تطوير المناطق العشوائية ليطبق فكرة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طرحها منذ أكثر من عام. وذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس عبدالفتاح الس

سيـــاســة

أجندة أعمال المائدة المستديرة حول المرأة المصرية والوصول لمراكز صنع القرار

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سلوى عثمان 

نظمت جمعية الحقوقيات المصريات "الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة"، وصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مائدة مستديرة تحت عنوان "المرأة المصرية والوصول إلى مراكز القرار"، وذلك بمشاركة المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة.
 
تتمثل الأجندة المقترحة التي سيتم طرحها لعدة أجزاء، الأول سيتحدث فيه كل من راجية فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، ونهلة صقر، مسئولة المتابعة والتقييم بصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة، والنائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. 

والجزء الثاني من المائدة سيتم فيه تقديم وعرض أهداف ومكونات المشروع وأهم المعوقات التشريعية والمجتمعية التي تعوق المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في مصر في ضوء نتائج أوراق السياسات المنتجة بالمشروع، ثم سيتم عرض أهم نتائج وتوصيات ورقة السياسات من خلال مناقشة المشاركين حول رؤيتهم لنتائج أوراق السياسات التي سيتم عرضها، وفي نهاية المائدة سيتم بحث الآليات والاستراتيجيات المقترحة على المستويين التشريعي والاجتماعي التي تدعم وتساند المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية.

تأتى هذه المائدة في إطار مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للنساء – وعي" الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المناطق المهمشة في 8 محافظات في مصر وهي (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية – بني سويف – المنيا – قنا – أسوان)، ويعد هذا المشروع جزءا من إستراتيجية الجمعية التي تهدف إلى دعم عملية التطور الديمقراطي للنساء والعمل على تقديم آلية لدعم وتعزيز حقوق النساء وبناء قدراتهن وتمكينهن من المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية عن طريق مواجهة الحواجز الهيكلية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية التي تعوق النساء من التمتع بحقوقهن القانونية والمدنية والاندماج بحرية في الحياة السياسية.

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