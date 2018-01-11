news image الإسكندرية

الصرف الصحى بالإسكندرية تطرح مناقصة لتوريد سيارات نقل

معتز محمود   طرحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مناقصة عامة بنظام المظروف الواحد؛ لتوريد 5 سيارات نقل قلاب، "حمولة 5 طن".   وحددت الشركة لهذه المناقصة جلسة الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018، كما حددت قيمة التأمين الابتدائى للم

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news image تأميـــن

قفزة في أقساط التأمين.. و"المال" تكتشف أخطاءا في إحصاءات الرقابة المالية

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة: شهد سوق التأمين قفزة هائلة في حصيلة أقساطه، خلال الشهور العشرة الاولي من العام الماضي 2017 ، في الفترة من يناير حتي أكتوبر، لتصل الي 28.9 مليار جنيه، مقابل 18.9 مليارا في الفترة المقابلة من العام السابق ، بنسبة نمو تصل الي 52.9%. وإكتشفت"المال" أخطاءا في الاحصاء

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

ماذا قال مدربا اﻷهلي والمصري عن لقاء السوبر؟

علي المصري شدد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أهمية مواجهة مباراة السوبر أمام منافسة نادي المصري والتي تجمع الفريقين غدا الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وصف البدري مباراة السوبر، بأنها "مهمة جدًا"، متمنيًا تقديم مباراة تليق بالكرة المصرية و

news image بنـــوك

المركزي يطلق مبادرة لجمع فكة الشيكات

خالد بدر الدين أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن فتح حساب مصرفي لتحصيل كسور الشيكات، التى ستوجه حصيلته إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية، مثل تطوير المناطق العشوائية ليطبق فكرة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طرحها منذ أكثر من عام. وذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس عبدالفتاح الس

سيـــاســة

فتح باب الاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراع

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المال - خاص

أعلنت أكاديمية البحث العلمي -اليوم الخميس- عن فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات، المقرر إقامته في الفترة من 11 إلى 15 أبريل 2018، في جنيف، وستختار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقًا للمعايير المحددة.

وتتضمن معايير الاختيار: أن تكون الفكرة مبتكرة، ولها أساس علمي سليم ووجود نموذج أولى، ويكون المتقدم سجلها أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا، ويفضل الأفكار القابلة للتطبيق والتسويق.

وأشارت الأكاديمية، في بيان لها، إلى أن مشاركة المبتكرين المصريين بمعرض جنيف كل عام، يهدف لفتح نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، والمخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة، ويشاركون في رفع اسم مصر عاليًا.

ولفتت الأكاديمية إلى أن الفريق المصري حصل عام 2017 على 3 ميداليات ذهبية، 3 فضية، 7 برونزية، وفازت مصر في عام 2016 بعدد 7 جوائز ذهبية و2 فضية و2 برونزية، وعدد من الجوائز الخاصة من الدول لأفضل الاختراعات على مستوى الدول المشاركة وهى 164 دولة.
 
وحددت آخر موعد للتقدم للاشتراك بالمعرض يوم 24 يناير الجاري، من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
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