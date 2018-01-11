عبدالغفار يعتمد تعينات إدارية بالجامعات

المال - خاص



اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين عامر ربيع إبراهيم أبو العينين، مديرًا عامًا للمدن الجامعية والتغذية بجامعة دمياط، وميساء السيد أحمد لبيب مديرًا عامًا للتخطيط ومتابعة الخطة بجامعة الفيوم.



وأصدر الوزير عدة قرارات بتجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعة دمنهور، شملت: محمد عبد الخالق عامر مديرًا عامًا لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، جيهان السعيد عودة مديرًا عامًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحمد عبد الغنى الهلى مديرًا عامًا للعلاقات الثقافي، مسعد السيد مصطفى مديرًا عامًا للحسابات والموازنة، ومها حسين شلبى مديرًا عامًا للمكتبات.