عبدالغفار يعتمد تعينات إدارية بالجامعات

معتز محمود
طرحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مناقصة عامة بنظام المظروف الواحد؛ لتوريد 5 سيارات نقل قلاب، "حمولة 5 طن".
وحددت الشركة لهذه المناقصة جلسة الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018، كما حددت قيمة التأمين الابتدائى للم
كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:
شهد سوق التأمين قفزة هائلة في حصيلة أقساطه، خلال الشهور العشرة الاولي من العام الماضي 2017 ، في الفترة من يناير حتي أكتوبر، لتصل الي 28.9 مليار جنيه، مقابل 18.9 مليارا في الفترة المقابلة من العام السابق ، بنسبة نمو تصل الي 52.9%.
وإكتشفت"المال" أخطاءا في الاحصاء
علي المصري
شدد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أهمية مواجهة مباراة السوبر أمام منافسة نادي المصري والتي تجمع الفريقين غدا الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وصف البدري مباراة السوبر، بأنها "مهمة جدًا"، متمنيًا تقديم مباراة تليق بالكرة المصرية و
خالد بدر الدين
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن فتح حساب مصرفي لتحصيل كسور الشيكات، التى ستوجه حصيلته إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية، مثل تطوير المناطق العشوائية ليطبق فكرة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طرحها منذ أكثر من عام.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس عبدالفتاح الس