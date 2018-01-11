news image تأميـــن

شراكة بين روش و21 شركة تأمين عالمية لعلاج مرضى السرطان

الشاذلى جمعة قالت ساربانى تشورفى، مديرة التسويق والتأمين الطبى بشركة روش السويسرية للأدوية، إن شركتها لديها شراكة شركتها مع شركة "سويس رى" لإعادة التأمين بسويسرا، بجانب التعاون مع 21 شركة تأمين على مستوى العالم فى نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية لعلاج مرضى السرطان. وأكدت،

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news image أسواق عربية

مصر تتصدر مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الإمارات

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر؛ بفضل صفقات اندماج واستحواذ في قطاع الرعاية الصحية، وهبطت 3 بورصات، منها الإمارات، بينما استقر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية دون تغيير عند 7539 نقطة. وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصري

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image استثمار

التعليم تبحث سبل التعاون مع إثيوبيا

المال- خاص أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجود علاقات وطيدة بين الشعبين المصرى والإثيوبى، واهتمام الوزارة بتوثيق هذه العلاقات، خاصة في مجال التعليم بما يعود بالنفع على البلدين. جاء ذلك خلال لقائه أجسمى تاركى، مسئول العلاقات الدولية وا

news image استثمار

الملا : 5 مليارات دولار استثمارات حقل ظُهر حتى الآن

خالد بدر الدين   أعلن وزير البترول طارق الملا، اليوم الخميس، أن الاستثمارات في حقل ظُهر المصري العملاق للغاز الطبيعي تبلغ 5 مليارات دولار حتى الآن، من إجمالي استثمارات متوقعة بقيمة 12 مليار دولار. ذكرت وكالة رويترز أن شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظُهر في عام 2015، ويحوي الح

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الشرق الأوسط.. بين القوى العظمى وأوراسيا الكبرى

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من نافلة القول بادئ ذى بدء.. وجود مصلحة أساسية لعلاقات متميزة متعددة الجوانب.. بين منطقة الشرق الأوسط- والعالم العربى فى مركز الدائرة منها- وبين المنطقة الأوراسية التى يقف إلى الشمال من حدودها- فضلاً عن دول أوروبية- الاتحاد الروسى الذى يشكل الروس قاطرة النهضة لأغلبيته السكانية.. كما يشكل العالم العربى- المنفرط فاعلياته- الأغلبية من بين سكان الشرق الأوسط، الأمر الذى ربما تكون مصر قد التفتت باكراً لأهميته وفقاً لدواعى سياستها الخارجية منتصف خمسينيات القرن الماضى- كضرورة وطنية للتفاعل الإيجابى معها لنحو عقدين تاليين- قام خلالها الاتحاد السوفيتى السابق بإعادة بناء الجيش المصرى.. ليتكافأ استراتيجياً مع إسرائيل فى السياق الغربى- وبرعايته- ذلك قبل بدء «عملية السلام» بينهما عقب الحرب المحدودة فى 1973، حيث استبعدت موسكو من المشاركة فى أساليبها الإجرائية نحو التسوية.. ذلك بالتزامن مع فض مصر معاهدة التعاون والصداقة معها 1975، ولتتدهور العلاقات الروسية- العربية منذ الثمانينيات بدءًا من عزوف الروس عن الوقوف، لأسبابهم، إلى جانب العرب سواء إبان الغزو الإسرائيلى للبنان 1982 أو فى حرب الخليج الثانية 1991 أو الثالثة فى 2003، ذلك قبل انعتاق روسيا من أزماتها الداخلية طوال التسعينيات (يلتسين)، لتعاود الظهور كقوة تملك قرارها فى مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى فى هلسنكى 2006، عائدة إلى الشرق الأوسط تدريجياً من بعد غياب دام نحو عقدين، كدولة منفتحة برجماتية غير أيديولوجية، فيما كانت الكتلة الغربية- الأوروبية ترفض محاولاتها الالتحاق بها، ولتتفاقم علاقاتهما من بعد الأزمة الأوكرانية 2014.. حيث يتعاظم الضغط الدبلوماسى والعقوبات المفروضة على موسكو باطراد إلى اليوم، الذى بات يهدد بالخطر العالم الذى ابتعد عن القواعد القديمة للنظام ثنائى القطبية، خاصة مع بدء تراجع الهيمنة الغربية- لخمسمائة سنة خلت- وليتداعى معها ما يسمى النظام العالمى الليبرالى أمام زحف «الشعبوية» المفعمة بالفوضوية ولفظ الحوار نحو الأكثر خطورة مما كان عليه فى الحرب الباردة.

أوراسيا الكبرى

إلى ذلك.. وفى سياقه، لربما تستمر هذه المرحلة الانتقالية مدة طويلة.. برغم توقع المراقبين بأن العقدين المقبلين قد يشهدان بروز نظام عالمى جديد يرتكز على مدماكين كبيرين، الأول أوروبى- آسيوى بقيادة الصين.. ومعها روسيا وإيران والهند وكوريا الجنوبية واليابان، فيما يرتكز الثانى حول الولايات المتحدة الأميركية ومن يدور فى فلكها من دول تابعة، ذلك فيما سوف تقف أوروبا أمام مفترق طرق بين خيارها إلى بعض هذه الأقطاب أو تلك، سواء للقطب الأميركى غير الراغب فى حماية أوروبية إلا نظير مقابل مالى لمثل هذه الحماية (ترامب)، أو الانضمام إلى «أوراسيا الكبرى».. حيث يمكن لأوروبا أن تمارس عندئذ دوراً وازناً- قد يتطابق - لمصلحته- بشكل أو آخر بين فكرة أوراسية بصيغتها الروسية.. وبين مشروع «طريق الحرير» الصينى، ما يشجع على قيامهما- وفقاً لتقديرات خبراء العلاقات الدولية- الحاجة الملحة لمختلف الأطراف إلى صيغة جديدة لتطوير نظم السياسة العالمية، لن يكون الشرق الأوسط إلا مشاركاً فيها- بأقله أمنياً-رغم تعذر إمكانياته التحديثية.. إلخ، إذ يمثل بحسب أكاديميين غربيين.. ساحة للمناورة من غير الانزلاق لأى نفوذ دائم.. «لا يسعى إليه غير أحمق» (مالكولم كير)، وحيث من المشهود فى ذلك الإطار .. الانحسار الأميركى التدريجى عن الشرق الأوسط.. فيما يناور الآخرون- دون تورط عميق- إلا بالقدر اللازم لجنى الفوائد الاقتصادية.. وحماية طرق التجارة الخارجية.. ناهيك عن السعى عبر خطط استثمارية إلى إمكانية إحداث توسعات عسكرية- إذا لزم الأمر- ما يسمح لهذا القطب أو ذاك بالمساومة «متعددة القطبية» للنظام الدولى الإقليمى المرتقب، قد يتناسب كما سبق أن أسلفنا القول فى البداية.. مع الأغلبية السكانية (النهضوية) لأوراسيا.. كما يتعادل فى الوقت نفسه مع الأغلبية السكانية (غير البليدة) فى الشرق الأوسط.
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