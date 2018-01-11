فى مدينة العـقاد 627 بـلال داعية السماء 12

المؤذن الأول



كُتب كثيرٌ عن الخلفاء الراشدين باللغات الأوروبية، ولكن ما كُتب عن الصحابة الذين لم يتولوا الحكم ولم يشاركوا فى السياسة العامة كبلال بن رباح جد قليل.



وبين القليل الذى كتب بالإنجليزية عن بلال، اختار الأستاذ العقاد فصلاً للأديب القصصى «لفكاديو هيرن Lafcadie Hearn» الذى عمل حينًا بالصحافة الأمريكية وقضى زمانًا فى جزر الهند الغربية التى كانت تابعة لفرنسا، ثم استقر فى اليابان بعد أن جال بين بلاد الشرق، وبنى فى اليابان بزوجة يابانية، ومات هناك سنة 1904.



واختار الأستاذ العقاد أن يترجم الفصل الذى كتبه عن بلال إلى العربية، لأنه فصلٌ قيّم يفيض بالعطف الإنسانى والروح الشعرية والفكاهة الأدبية، ويتضمن إضافةً كثيرة إلى علمنا بأثر الآذان الإسلامى فى نفوس الأدباء الغربيين.



ومهد هيرن لفصله عن «المؤذن الأول» بأبيات للشاعر «أدوين أرنولد» يخاطب فيها العزة الإلهية، ترجمها الأستاذ العقاد، وورد مما ورد فيها:

«إن السائح الذى يهجع لأول مرة بين جدران مدينة من مدن الشرق على مقربة من إحدى المنائر على المساجد الجامعة قلما تفوته خشعة الفؤاد لذلك الجمال الوقور الذى ينبعث به دعاء المسلمين إلى الصلاة، وهو لا شك يستوعب فى قلبه إذا كان قد هيأ نفسه للرحلة بالقراءة والمطالعة كل كلمة من كلمات تلك الدعوة المقدسة، ويتبين مقاطعها وأجزاءها فى نغمات المؤذن الرنانة حيثما أرسل الفجر ضياءه المورد فى سماء مصر أو سورية وفاض بها على النجوم».



فإذا سأل السائل ترجماته عن هذه الكلمات، كما فعل «جيرا دى ترڤال» أجابه ولاشك بتفسير يقول: «يا من تنام توكل على الحىّ الذى لا ينام.. عظات جليلة تعيد إلى الذاكرة تلك الآيات التى ينقشونها فى المشرق على بعض الحجارة الكريمة ومنها «لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ».



فإذا كان الترجمان ممن يعون طرفًا من تاريخ الإسلام، فلعله ينبئه أن المؤذن الأول أول من رتل الدعاء إلى الصلاة كان الخادم المقدس الذى اصطفاه نبى الإسلام لهذه الدعوة بلال بن رباح صاحب الضريح الذى يشار إليه للسائح فى ناحية من دمشق حتى هذا اليوم.



أما بلال هذا فكان أسود إفريقيًا من أبناء الحبشة قد اشتهر بقوة يقينه وهو يتخذ دين الإسلام، وبغيرته على الدعوة النبوية وجمال النغم فى ترجيع صوته ذلك الصوت الذى تناوله ومدَّ فيه وكرره كل مؤذن فى الإسلام منذ أكثر من ألف ومائتى عام.



وقد رجع بلال أذانه قبل أن ترتسم فى الذهن صورة المنارة الأولى، وقبل أن يؤثر القوم اختيار المؤذنين من العميان مخافة أن يرمق المؤذن بعينه منظرًا محرمًا وهو يطل من علٍ على سقوف المدينة.



واليوم ترتفع إلى السماء منائر لا عداد لها فى كل موطن من مواطن الإسلام حتى واحات الصحراء، وقد تقوم على بناء بعضها أيد جاهلة بميزان فيخيل إلى من يراها أنها تتلوى من الوجد، كمئذنة «أوجلة» التى رآها فكتور لارجو Largau فى سنة 1877.



«ولا تزال للمؤذن شروط ترعى حتى اليوم ليسمح له بأداء الأذان: فعليه أن يحفظ القرآن، وأن ينزه اسمه وسمعته عن كل سوء، وأن يكون له صوت واضح جهير ولهجة فصيحة ومخارج للحروف صحيحة، ولكن شروط الصوت الحسن التى كانت تطلب من المؤذن فى صدر الدعوة المحمدية والمسلمون على ذكر من صوت بلال قد كانت أندر وأصعب مما اكتفى به بعد ذلك، وقد روى الشاعر الفارسى الأشهر مصطلح الدين السعدى فى كتابه «بستان الورد» غير نادرة واحدة تدل على آراء أبناء عصره فيما يرجع إلى اختيار المؤذنين وقرّاء آى الذكر الحكيم».



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ويستأنف هيرن فيما ترجمه الأستاذ العقاد، ليبدى أن بلالاً بدأ حياته عبدًا لأنه كان وليد جارية حبشية، ولم يعرف عن نشأته فى الطفولة غير النزر اليسير، ومن وصف سير وليام موير إياه يظهر أنه كان فاحم السواد كثيف الشعر، وكانت لوجهه ملامح الزنوج، وأنه كان طويلاً أجنًا كأنه الجمل، لا يروق النظر، ولكنه شديد الأسر مفتول الجسد متين الأعصاب.



«وقد كان لدعوة محمد الأولى أثرٌ عميق فى قلوب عبيد مكة، لأن هؤلاء القوم الغرباء فى ربقة العبودية بين أناس غير أهلهم قد تلقوا ولا ريب دعوة النبى إلى الأبوّه العليا التى تكلأ الناس جميعًا كما يتلقى الجريح بلسم الشفاء، والحزين سلوة العزاء.



«ولعل بلالاً كان أول من دان بالإسلام من بنى جلدته، ولذلك قال النبى عنه إنه أول ثمرة من ثمرات الحبشة، ولعل العبد الصغير قد تلقن من والدته السوداء شيئًا من تلك الخواطر الفجة التى شاعت فى الحبشة باسم الديانة المسيحية فى القرن الرابع فهيأت ذهنه لقبول وحدانية الإسلام.



«وما هو إلا أن بدأت فترة الاضطهاد حتى انصب أشده وأقساه على هؤلاء العبيد، فقد كانت سنة العرب منذ عهد بعيد أن يحمى الرجل ذوى قرباه ولو كلفته حمايته بذل الحياة، فمن سفك دم عربى فهو غير آمن أن يرتد عليه أهله بالثأر وأن يستتبع ذلك حربًا سجالاً بين العشيرتين إلى زمن طويل، ومن ثم كان محمد وصحبه الأحرار يأمنون بعض الأمان على أنفسهم من سطوة التنكيل العنيف.



ولم يكن للعبيد مثل هذه الحماية، فتعاورتهم الأيدى بالضرب وتلقوا نذر الموت وذاقوا أمر العذاب معرضين لنيران القيظ فى شمس الجزيرة العربية السافعة، فكانت غواية الماء البارد والظل الوارف والطعام الشهىِّ تحت هذا العذاب الذى يضاف إليه عذاب الجوع والظمأ أشد من أن تدفعها عزيمة أولئك المساكين.. فمازالوا واحدًا بعد واحد يتفوهون بالعبارات التى كانت تملى عليهم سبًّا لنبيهم ولو خرجت من الشفاه دون القلوب، وجعلوا يقسمون باللات والعزى على صدق ما يقولون، وطالما عاد بعضهم فبكى ندمًا على ما فرط منهم فى تلك المحنة النكراء.



«ولكن النبى قد استنزل لأولئك المساكين عزاء وافيًا بما ذكره القرآن عنهم، حيث جاء فيه: «إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم».



«وقد ظل بلال وحده ثابت القلب واللسان فلم يصبأ ولم ينل من عقيدتـه ألم الضـرب ولا حر الظمأ ولا طول التعريض للشمس على بطاح مكة الملتهبة، وعجزت كل هذه المحن أن تثنى عزيمته الحديدية، فلم يكن له من جواب على كل أمر يتلقاه من معذبيه إلا أن يردد قوله: أحد ! أحد ! مشيرًا إلى وحدانية الله الذى ليس له شريك.



«واتفق ذات يوم والحبشى المسكين يتلظى من ألم ذاك العذاب أن عبر به رجل نحيف البدن صغير القد جميل الملامح واسع الجبين فشهد فيمن يشهدون ثبات بلال وشدة عذابه.



وكان ذلك الرجل النحيف هو ا لتاجر عبد لله بن عثمان أبى قحافة، ويعرف فى التاريخ الإسلامى باسم أبى بكر صديق النبى الحميم وزميله فى ذلك الكهف الذى تقول الرواية إن العناكب نسجت على مدخله خيوطها لتخفى اللاجئين إليه عمن يتعقبونهما، ويدعى أبو بكر أيضًا بالصديق أى المخلص الوفى، وكان أبا السيدة عائشة التى قدر لها أن تقترن بالنبى وقدر لأبيها أن يخلف النبى على رعاية شأن المسلمين بعد وفاته، وكان إلى ذلك الحين قد أنفق كثيرًا من ثروته التى تبلغ أربعين ألف درهم فى شراء العبيد الذين سيموا العذاب على أيدى ساداتهم من أجل دخولهم فى دين الإسلام، ومعظمهم رجال مهازيل أو نساء، فكان أبو قحافة يؤاخذه لأنه ينفق ماله فى إعتاق النساء والضعفاء ويقول له: هلا أنفقته فى إعتاق الأقوياء الذين يشدون أزرك ويدرأون عنك عدوك ؟ وكان أبو بكر يجيبه: كلاً، يا أبت، إنما أريد بهم وجه الله».



«وقد كان بلال فى الحقيقة أول عبد قيم أطلقه أبو بكر، فأرسله عتيقًا لوجه الله».

«وكان بلال رجلاً قويًّا، فلا يفهم وصفه بالهزال فى قصيدة الشاعر الفارسى إلا على معنى الهزال الذى توصف به الطبيعة البشرية بالقياس إلى قوة الروح».



رجائى عطية

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