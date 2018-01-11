الحكومة تؤسس ذراعًا للمناطق الحرة والاستثمارية

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أكد اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف المنفذ استقبل 200 مصري بينهم 152 وصول شرعي و48 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 755 شخصًا بينه
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يعتقد العلماء أن اختراق برامج الصواريخ الباليستية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية عالمية.
ونشرت منظمة أبحاث "Chatham House" تقريرا بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن مجموعة من الثغرات الأمنية الحرجة في منظومات الصواريخ الباليستية الأمريكية "Trident".
ويشير التقرير إلى أن نظم التحكم الرقمي
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أحرز ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة حامل اللقب للتأهل لدور الثمانية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على سيلتا فيجو باستاد نو كامب يوم الخميس.
ووضع المدرب ارنستو بالبيردي اللاعب الارجنتيني وزميله لويس سواريز في التشكيلة الأساسية التي ضمت أفضل اللاعبين في مواجهة سيلتا بعدما تعاد
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس إنه يتوقع أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، وفق ما نقلته رويترز.
وقال منوتشين “أتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران. نعكف على بحث الأمر. لقد عرضناها واعتقد أنه يمكنكم توقع عقوبات جديدة”.
وأمام ترامب حتى اليوم ال