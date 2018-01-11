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عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا

متابعات  أكد اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف  المنفذ استقبل 200 مصري بينهم 152 وصول شرعي و48 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 755 شخصًا بينه

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news image اتصالات وتكنولوجيا

روسيا اليوم: الهاكرز يستطيعون إشعال الحرب العالمية الثالثة

متابعات يعتقد العلماء أن اختراق برامج الصواريخ الباليستية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية عالمية. ونشرت منظمة أبحاث "Chatham House" تقريرا بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن مجموعة من الثغرات الأمنية الحرجة في منظومات الصواريخ الباليستية الأمريكية "Trident". ويشير التقرير إلى أن نظم التحكم الرقمي

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ثنائية ميسي تقود برشلونة لدور الثمانية في كأس اسبانيا

متابعات أحرز ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة حامل اللقب للتأهل لدور الثمانية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على سيلتا فيجو باستاد نو كامب يوم الخميس. ووضع المدرب ارنستو بالبيردي اللاعب الارجنتيني وزميله لويس سواريز في التشكيلة الأساسية التي ضمت أفضل اللاعبين في مواجهة سيلتا بعدما تعاد

news image سيـــاســة

مسؤول أمريكي يتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس إنه يتوقع أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، وفق ما نقلته رويترز. وقال منوتشين “أتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران. نعكف على بحث الأمر. لقد عرضناها واعتقد أنه يمكنكم توقع عقوبات جديدة”. وأمام ترامب حتى اليوم ال

استثمار

الحكومة تؤسس ذراعًا للمناطق الحرة والاستثمارية

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أحمد عاشور

وافق مجلس الوزراء، أمس، على تأسيس شركة، تتبع هيئة الاستثمار، لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، ومناطق خدمات الاستثمار، برأسمال 300 مليون جنيه.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه من المستهدف أن يرتفع رأس المال إلى 3 مليارات جنيه، موضحة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، وستعمل على وضع البنية الأساسية للمناطق الجديدة، وتلبية احتياجات المناطق القائمة، خاصة بمحافظات الصعيد.

وقالت مصادر مطلعة، إن الهيئة العامة للاستثمار، ستتولى تدبير رأسمال الشركة الجديدة، لافتة إلى أنها ستقوم بدور المطور العام للمناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، بدلاً من إسنادها للقطاع الخاص، على أن يتم طرح المشروعات بكل منطقة على حدة.

ووضعت الهيئة العامة للاستثمار، خلال العام المالي 2017/2018، خطة تستهدف إنشاء 27 منطقة استثمارية، على أن يتم البدء بكفر الشيخ، والقليوبية، والأقصر، والسويس، وجنوب سيناء، ودمياط، كمرحلة أولى، وتلقت الهيئة طلبات 4 مناطق استثمارية فى السويس والأقصر، و9 طلبات لإقامة مناطق حرة، كما تخاطب الهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويل منطقة شرق بورسعيد لمنطقة حرة.

وفى سياق متصل قالت وزيرة الاستثمار، فى مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء، إن الفترة الحالية تشهد اهتماما بإنشاء مراكز خدمات الاستثمار مميكنة بالمحافظات، فى ظل الحرص على تفعيل قانون الاستثمار، والإصلاحات التشريعية، لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

تستهدف الحكومة إنشاء 4 مراكز خدمات، بحلول نهاية العام المالى الجارى، ضمن خطة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إتاحة الخدمات للمستثمرين، عبر نافذة واحدة.
مجلس الوزراء سيناء
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