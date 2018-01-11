إنشاء جامعة مجرية فى العاصمة الإدارية باستثمارات 50 مليون دولار

❏ على مساحة 50 فدان.. وتضم كليات متخصصة فى النقل والتكنولوجيا والعلوم الحديثة



شريف عمر



يخطط تحالف استثمارى مكون من رجل أعمال مصرى، وصندوق سيادى مجرى، وصندوقى استثمار أمريكى وأوروبى، ومستثمر إماراتى، لإنشاء جامعة مجرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار.



وقالت مصادر مقربة من التحالف، إنه سيتم الاعتماد على الموارد الذاتية للمساهمين فى تدبير التمويلات اللازمة للمشروع، موضحة أنه سيتم تحديد نسب الملكية النهائية بعد الإغلاق المالى للمساهمات، مفضلة عدم الكشف عن أسماء الأطراف المكونة للتحالف.



وأشارت إلى أن التحالف يعتزم الحصول على قطعة أرض مساحتها 50 فدانا فى العاصمة الإدارية، لإقامة الجامعة عليها، ينتظر تحديدها بعد الانتهاء من إنشاء المنطقة الإدارية فى العاصمة، وأعمال المرافق.



وأوضحت أن الشريك المصرى تحالف فى البداية مع الصندوق السيادى المجرى بهدف الاستحواذ على إحدى الجامعات المحلية، وبالفعل تم التفاوض مع الملاك، إلا أنها توقفت بسبب الخلاف على التسعير، ومن ثم قرر الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الحكومة لإنشاء جامعة مجرية بالعاصمة الإدارية.



وأكدت المصادر أن الجامعة ستضم كليات متخصصة بالصناعات الشهيرة فى المجر، وسيتم علوم النقل، والسكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعلوم الحديثة.



وكشفت عن ارتفاع تنافسية الاستثمار فى قطاع التعليم، خاصة الجامعى، مع انتشار الجامعات الأجنبية كالبريطانية والأمريكية والألمانية، وهو ما دفع التحالف لتسريع إجراءات التأسيس ومخاطبة مسئولى العاصمة الإدارية لتخصيص قطعة أرض.



وعلمت «المال» أن مكتب زهران للاستشارات القانونية يتولى مهام المستشار القانونى للشريك المصرى فى المشروع، وشارك فى إعداد المسودات القانونية للشراكة والتفاوض مع ممثلى العاصمة الإدارية.



وكان عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد زار المجر فى يونيو الماضى، بهدف دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين فى مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل، كما تخطط وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإنشاء جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة، أمريكية ويريطانية وكندية وسويدية ومجرية وفرنسية وغيرها.