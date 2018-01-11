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عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا

متابعات  أكد اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف  المنفذ استقبل 200 مصري بينهم 152 وصول شرعي و48 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 755 شخصًا بينه

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روسيا اليوم: الهاكرز يستطيعون إشعال الحرب العالمية الثالثة

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ثنائية ميسي تقود برشلونة لدور الثمانية في كأس اسبانيا

متابعات أحرز ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة حامل اللقب للتأهل لدور الثمانية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على سيلتا فيجو باستاد نو كامب يوم الخميس. ووضع المدرب ارنستو بالبيردي اللاعب الارجنتيني وزميله لويس سواريز في التشكيلة الأساسية التي ضمت أفضل اللاعبين في مواجهة سيلتا بعدما تعاد

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مسؤول أمريكي يتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران

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استثمار

إنشاء جامعة مجرية فى العاصمة الإدارية باستثمارات 50 مليون دولار

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❏ على مساحة 50 فدان.. وتضم كليات متخصصة فى النقل والتكنولوجيا والعلوم الحديثة

 شريف عمر

يخطط تحالف استثمارى مكون من رجل أعمال مصرى، وصندوق سيادى مجرى، وصندوقى استثمار أمريكى وأوروبى، ومستثمر إماراتى، لإنشاء جامعة مجرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار.

وقالت مصادر مقربة من التحالف، إنه سيتم الاعتماد على الموارد الذاتية للمساهمين فى تدبير التمويلات اللازمة للمشروع، موضحة أنه سيتم تحديد نسب الملكية النهائية بعد الإغلاق المالى للمساهمات، مفضلة عدم الكشف عن أسماء الأطراف المكونة للتحالف.

وأشارت إلى أن التحالف يعتزم الحصول على قطعة أرض مساحتها 50 فدانا فى العاصمة الإدارية، لإقامة الجامعة عليها، ينتظر تحديدها بعد الانتهاء من إنشاء المنطقة الإدارية فى العاصمة، وأعمال المرافق.

وأوضحت أن الشريك المصرى تحالف فى البداية مع الصندوق السيادى المجرى بهدف الاستحواذ على إحدى الجامعات المحلية، وبالفعل تم التفاوض مع الملاك، إلا أنها توقفت بسبب الخلاف على التسعير، ومن ثم قرر الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الحكومة لإنشاء جامعة مجرية بالعاصمة الإدارية.

وأكدت المصادر أن الجامعة ستضم كليات متخصصة بالصناعات الشهيرة فى المجر، وسيتم علوم النقل، والسكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعلوم الحديثة.

وكشفت عن ارتفاع تنافسية الاستثمار فى قطاع التعليم، خاصة الجامعى، مع انتشار الجامعات الأجنبية كالبريطانية والأمريكية والألمانية، وهو ما دفع التحالف لتسريع إجراءات التأسيس ومخاطبة مسئولى العاصمة الإدارية لتخصيص قطعة أرض.

وعلمت «المال» أن مكتب زهران للاستشارات القانونية يتولى مهام المستشار القانونى للشريك المصرى فى المشروع، وشارك فى إعداد المسودات القانونية للشراكة والتفاوض مع ممثلى العاصمة الإدارية.

وكان عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد زار المجر فى يونيو الماضى، بهدف دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين فى مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل، كما تخطط وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإنشاء جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة، أمريكية ويريطانية وكندية وسويدية ومجرية وفرنسية وغيرها.
الإمارات العاصمة الإدارية - العاصمة الجديدة
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