الدولة تضع يدها على رحلات المونديال

❏ نائب رئيس «التنشيط السياحى»: وضع تسعير لها.. ودارسة قصر التنظيم على الشركات الحكومية



أحمد عاشور ودعاء محمود



قررت الحكومة وضع يدها على تنظيم البرامج السياحية المقرر إطلاقها لتشجيع المنتخب المصرى، الذى تأهل بعد غياب 28 عاما لكأس العالم 2018 فى روسيا يونيو المقبل، فى الوقت الذى بدأت فيه الشركات السياحية الترويج لبرامجها للجمهور.



وقال اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى، إن الحكومة ستضع برامج سياحية شاملة السعر وعدد المباريات وسير الرحلة للمشاركين فى تشجيع المنتخب بالمونديال.



وأضاف حمدى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الدولة لابد أن تقوم بالأعمال التنظيمية لهذا الحدث المهم، لتجنب حدوث أى «أمور خارجية» دون تفسيرها، أو مغالاة الشركات فى تسعير برامجها أو تذاكرها، لافتاً إلى أنه سيتم الرجوع لوزارة الشباب والرياضة لوضع تسعير لتذاكر الدخول للمباريات بينما ستتولى وزارة السياحة تسعير الشق الخاص بالبرامج السياحية.



وأوضح أنه من المقرر أن تجتمع وزارتا «السياحة» و«الشباب والرياضة» والاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة، للاستقرار على معايير وضع البرامج، مضيفاً أنه جار دارسة منح حق إطلاق الرحلات للشركات الحكومية فقط.



وفى المقابل، انتهت شركة ترافكو للسياحة من إعداد برامجها للجمهور لتشجيع المنتخب المصرى فى مونديال روسيا 2018، وفتحت باب الحجز بأسعار تبدأ من 82 ألف جنيه للفرد، لمدة 8 ليالٍ فى الغرفة المزدوجة.



وقال معتز صدقى، مدير عام شركة «ترافكو»، لـ«المال»، إن الشركات السياحية ليست ملزمة بالحصول على موافقة وزارة السياحة قبل إطلاق برامجها للجمهور، باستثناء حالتين: برامج الحج والعمرة، أو الترويج للبرنامج فى جريدة رسمية، والأخيرة بموجب اشتراطات يضعها جهاز حماية المستهلك.



وأوضح أن الشركة ليس لديها مانع فى وضع ضوابط لتنظيم الرحلات، ولكن الإعلان عنها حالياً يعتبر متأخرا، خاصة أن شركته بدأت منذ أسابيع إطلاق برامجها للجمهور والترويج لها، مضيفاً أن «ترافكو» كانت من أولى الشركات التى قامت بالمخاطرة بحجز فنادق فى موسكو لاستعاب المشاركين من مصر فى المونديال، بالرغم من عدم حسم مصير عودة الرحلات بين مصر وروسيا.



وكشف أن غرفة الشركات السياحية من المقرر أن تعقد اجتماعا خلال الفترة القليلة المقبلة، بدعوة من نادر الببلاوى القائم بأعمال الغرفة، وذلك للتباحث حول كيفية ضمان عدم تخلف أى مواطن عن العودة للبلاد بعد سفره لحضور مباريات كأس العالم.



يشار إلى أن شركة ترافكو حصلت بالتحالف مع برايم تورز وبوك يور ستار، على حقوق بيع تذاكر مباريات كأس العالم المميزة حصرياً فى مصر من الفيفا، كما تم طرح عدد متنوع من البرامج تتناسب مع متطلبات شريحة واسعة من مشجعى الكرة فى مصر، وأعلن التحالف عن عدة برامج من بينها برنامج لمدة 4 أيام لمشاهدة مبارة واحدة وبرامج 8 و12 يومًا، لمتابعة مباراتين أو ثلاث، وأعلنت البنوك عن توفير التمويل اللازم لتلك الرحلات.



من المعروف أن تذاكر الدرجات الثانية والثالثة متاحة فقط من خلال الموقع الرسمى للفيفا بنظام القرعة، وأعلنت «ترافكو» إتاحة بيع تذاكرها فى فروعها الـ20 المنتشرة بأنحاء الجمهورية.



وتسعى مصر لاستعادة الحركة السياحية مع روسيا بعد توقف الرحلات المشتركة بين البلدين منذ أكتوبر 2015 تاثراً بحادث سقوط الطائرة الروسية بعد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ، ووافق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين منذ أيام على اسئتناف الرحلات من القاهرة لروسيا اعتبارا من الشهر المقبل على أن تعود الرحلات للمناطق السياحية اعتبارا من أبريل المقبل.