عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

news image الإسكندرية

الصرف الصحى بالإسكندرية تطرح مناقصة لتوريد سيارات نقل

معتز محمود   طرحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مناقصة عامة بنظام المظروف الواحد؛ لتوريد 5 سيارات نقل قلاب، "حمولة 5 طن".   وحددت الشركة لهذه المناقصة جلسة الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018، كما حددت قيمة التأمين الابتدائى للم

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image تأميـــن

قفزة في أقساط التأمين.. و"المال" تكتشف أخطاءا في إحصاءات الرقابة المالية

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة: شهد سوق التأمين قفزة هائلة في حصيلة أقساطه، خلال الشهور العشرة الاولي من العام الماضي 2017 ، في الفترة من يناير حتي أكتوبر، لتصل الي 28.9 مليار جنيه، مقابل 18.9 مليارا في الفترة المقابلة من العام السابق ، بنسبة نمو تصل الي 52.9%. وإكتشفت"المال" أخطاءا في الاحصاء

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

ماذا قال مدربا اﻷهلي والمصري عن لقاء السوبر؟

علي المصري شدد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أهمية مواجهة مباراة السوبر أمام منافسة نادي المصري والتي تجمع الفريقين غدا الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وصف البدري مباراة السوبر، بأنها "مهمة جدًا"، متمنيًا تقديم مباراة تليق بالكرة المصرية و

news image بنـــوك

المركزي يطلق مبادرة لجمع فكة الشيكات

خالد بدر الدين أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن فتح حساب مصرفي لتحصيل كسور الشيكات، التى ستوجه حصيلته إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية، مثل تطوير المناطق العشوائية ليطبق فكرة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طرحها منذ أكثر من عام. وذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس عبدالفتاح الس

سيـــاســة

عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

inner image

وكالات:

نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا.


وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية "باريس" ولاذ أثنان منهما بالفرار.


وذكرت مصادر بالشرطة الفرنسية، أن اللصوص استخدموا فؤوس لكسر الفتارين الزجاجية التى يوجد خلفها المجوهرات المعروضة داخل الفندق.


وقد فتحت إدارة مكافحة العصابات للشرطة القضائية بباريس تحقيقا فى حادث السرقة.


 ويأتى هذا الحادث بالرغم من تشديد الإجراءات الامنية فى تلك المنطقة بعد تعرض عدة متاجر للمجوهرات فى 2014 للسطو المسلح بساحة فاندوم حيث يوجد أيضا مقر وزارة العدل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا