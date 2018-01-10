news image عقـــارات

10.8 % زيادة في إعادة التمويل العقاري

محمود زكي كشفت هيئة الرقابة المالية، عن زيادة حجم إعادة التمويل العقاري للشركة المصرية لإعادة التمويل بنسبة تتجاوز 10.8%، في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، مقارنة بنفس المدة من العام 2016. وأضافت الهيئة في تقرير صادر لها، اليوم الجمعة، أن حجم إعادة التمويل الممنوح، خلال فترة المقارنة، بلغ 141 م

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news image عقـــارات

600 مليون جنيه زيادة في أرصدة شركات التمويل العقاري

محمود زكي كشفت هيئة الرقابة المالية، عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط، وحتى نهاية نوفمبر 2017، بنسبة قدرها 21% بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه، مقارنة بنفس المدة من عام 2016. وأضاف تقرير للهيئة -صادر عن شهر نوفمبر الماضي-  اليوم الجمعة، أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري بالشرك

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السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

قابيل: الانتهاء من مشروع قانون تنمية مشروعات الـSMEs وإرساله للوزراء

محمد ريحان أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية

news image اقتصاد وأسواق

الجيوشى للصلب تستهدف مضاعفة إنتاجها إلى 700 ألف طن

- رئيس المجموعة: بدء التشغيل التجريبى فى النصف الثانى من 2018 أحمد اللاهونى   تخطط مجموعة الجيوشى للصلب، لإضافة خط درفلة جديد لإنتاج حديد التسليح فى مصنعها بمدينة 6 أكتوبر، بحجم طاقة تقدر بقيمة 340 طن سنويًا. وقال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الجيوشى للصلب"، إن المجموعة تستهدف

بنـــوك

المركزي يوجه البنوك المحلية لمراقبة حسابات المتوفين

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محمد سالم


وجه البنك المركزى المصرى البنوك المحلية إلى الالتزام بمراقبة الحسابات المصرفية التى توفى أصحابها، وإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بها.


وأشار فى تعليمات جديدة نشرها على موقعه الإلكترونى، الأربعاء، إلى تلقيه معلومات عن وجود عدد من الحسابات لدى بعض البنوك يتم تحويل المستحقات التأمينية والمعاشات عليها على الرغم من وفاة أصحابها.


وأكد البنك أن التعليمات تستهدف تنقية الحسابات وتفادى تكرار إضافة مستحقات إليها دون وجه حق.    

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