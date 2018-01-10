المركزي يوجه البنوك المحلية لمراقبة حسابات المتوفين

محمود زكي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن زيادة حجم إعادة التمويل العقاري للشركة المصرية لإعادة التمويل بنسبة تتجاوز 10.8%، في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، مقارنة بنفس المدة من العام 2016.
وأضافت الهيئة في تقرير صادر لها، اليوم الجمعة، أن حجم إعادة التمويل الممنوح، خلال فترة المقارنة، بلغ 141 م
محمود زكي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط، وحتى نهاية نوفمبر 2017، بنسبة قدرها 21% بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه، مقارنة بنفس المدة من عام 2016.
وأضاف تقرير للهيئة -صادر عن شهر نوفمبر الماضي- اليوم الجمعة، أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري بالشرك
محمد ريحان
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية
- رئيس المجموعة: بدء التشغيل التجريبى فى النصف الثانى من 2018
أحمد اللاهونى
تخطط مجموعة الجيوشى للصلب، لإضافة خط درفلة جديد لإنتاج حديد التسليح فى مصنعها بمدينة 6 أكتوبر، بحجم طاقة تقدر بقيمة 340 طن سنويًا.
وقال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الجيوشى للصلب"، إن المجموعة تستهدف