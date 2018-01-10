المركزي يوجه البنوك المحلية لمراقبة حسابات المتوفين

10.8 % زيادة في إعادة التمويل العقاري

الجمعة 12 يناير 2018 04:48 م

محمود زكي كشفت هيئة الرقابة المالية، عن زيادة حجم إعادة التمويل العقاري للشركة المصرية لإعادة التمويل بنسبة تتجاوز 10.8%، في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، مقارنة بنفس المدة من العام 2016. وأضافت الهيئة في تقرير صادر لها، اليوم الجمعة، أن حجم إعادة التمويل الممنوح، خلال فترة المقارنة، بلغ 141 م