زيادات جديدة في أسعار ميتسوبيشى لانسر EX خلال يناير

أحمد عوضأعلنت شركة دايموند موتورز- وكيل ميتسوبيشي للسيارات، عن زيادة أسعار طرازات "لانسر EX" بمختلف فئاتها؛ بمقدار يتراوح ما بين 10 و 12 ألف جنيه خلال يناير الحالي.وارتفعت أسعار ميتسوبيشي "لانسر EX" الفئة اﻷولي "A/T F 35" إلى 284.9 ألف بدلاً من 274.9، وصعدت أسعار الفئة الثانية "A/T F/O F36" إلى 294.9 ألف مقابل 289.9.وقفزت أسعار ميتسوبيشي "لانسر EX" الفئة الثالثة "A/T H/L F 61 إلي 299.9 ألف مقارنة بـ 289.9، ووصلت أسعار الفئة الرابعة "A/T H/L Sport F37" إلى 307 ألف بدلا من 295، كما ارتفعت أسعار الفئة الخامسة "A/T H/L SPORT J62" من ميتسوبيشى "ﻷنسر "EX إلى 316.9 مقابل 306.9.يشار إلى أن شركة دايموند موتورز تمكنت من بيع 4450 سيارة من ميتسوبيشي "لانسر EX" خلال الـ 11 شهراً اﻷولى من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن "أميك".