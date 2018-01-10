توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وتنزانيا في 3 مجالات بينها السياحة

أبو غالي موتورز تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال 2018

الأربعاء 10 يناير 2018 03:22 م

رفع الطاقة الاستيعابية بمراكز الصيانة لـ 250 سيارة يومياً.. وافتتاح مركز أبو رواش مارس المقبل أحمد عوض كشف تامر قطب، رئيس قطاع ما بعد البيع والصيانة، بمجموعة أبو غالي موتورز - وكيل سوبارو، أن المجموعة تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال العام الحالي، بالتزامن مع التوسعات التي أجرتها المجموعة في مرا