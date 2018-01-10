news image سيــارات

أبو غالي موتورز تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال 2018

رفع الطاقة الاستيعابية بمراكز الصيانة لـ 250 سيارة يومياً.. وافتتاح مركز أبو رواش مارس المقبل أحمد عوض كشف تامر قطب، رئيس قطاع ما بعد البيع والصيانة، بمجموعة أبو غالي موتورز - وكيل سوبارو، أن المجموعة تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال العام الحالي، بالتزامن مع التوسعات التي أجرتها المجموعة في مرا

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news image الإسكندرية

إتباع نظام الإيجار التمليكي لمساكن صيادين المكس بالإسكندرية

مها يونس قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اتباع نظام الإيجار التمليكي، طبقًا لقيمة الوحدة السكنية بمشروع المساكن المخصصة لنقل الصيادين المقيمين على حوض بحري الطرد بمنطقة المكس. ووافق على تحصيل مبلغ 150 جنيه شهريًا عن كل وحدة سكنية بالمساكن البديلة، كقيمة إيجارية تمليكية للواحدة، يتم دفعها

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6.00 الدقيق
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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
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news image اتصالات وتكنولوجيا

بعد تطويرها‎.. البريد تعيد افتتاح مكاتب الكرنك وإسنا والبعيرات

المال – خاص  قام عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم، بزيارة لمحافظة الأقصر، التقى خلالها الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر. وتناول اللقاء سبل التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمة بريدية متميزة لمواطنى الأقصر، كما افتتح رئيس البريد ومحافظ الاقصر م

news image سيــارات

غرياني: التضخم وصعوبات التقسيط يجمدان مبيعات 2018 عند 130 ألف وحدة

أحمد شوقي: توقع حسني غرياني سكرتير شعبة السيارات وصول المبيعات الإجمالية للقطاع 130 ألف وحدة بنهاية العام الجاري؛ لتقترب من الأرقام المسجلة خلال 2017؛ مستعبدًا حدوث أية تغييرات جذرية خلال 2018 باستثناء تحركات محتملة تتراوح بين 1و5% صعودًا أو هبوطًا. يذكر أن مبيعات قطاع السيارات قد بلغت 121 ألف سيا

سيـــاســة

توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وتنزانيا في 3 مجالات بينها السياحة

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سمر السيد:

قال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، إنه وقع مع نظيره التنزانى اليوم  3 مذكرات تفاهم  للتعاون فى المجالات الدبلوماسية والسياحية والزراعية، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين القاهرة  ودار السلام تتسم بالدفء ورغبة كلا الطرفين لتنميتها.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى  المشترك  مع وزير خارجية تنزانيا أجوستين ماهيجا اليوم، أنه من المقرر عقد مشاوارات سياسية بين وزيرى خارجية البلدين  فى الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة واستكششاف مجالات أخرى للتعاون فى القارة الإفريقية  بشكل يتناسب مع طموحات الشعوب وذلك حتى انعقاد اللجنة المشتركة المقبلة. 

ولفت إلى أن  اللجنة المشتركة بين البلدين التى تستمر فعالياتها بالقاهرة لمدة 3 أيام  لم تنعقد  منذ سنوات طويلة

وأشار إلى أن العلاقات  بين البلدين  تاريخية وتمتد لأكثر من نصف قرن. 

وأضاف أن مشاوراته مع  مع نظيره التنزانى خلال زيارته  لمصر تناولت العلاقات السياسية وكافة مجالات التعاون التى يستهدف  لتنميتها  والقضايا الدولية  علاوة على التعاون الوثيق فى إطار المنظمات الدولية والدعم فى تولى المناصب فى إطار العلاقات المتعددة الأطراف.

وأشار إلى أن التفاهم الذى تم خلال  الزيارة الناجحة  للرئيس عبد الفتاح السيسى لتنزانيا أغسطس الماضى يؤشر لفترة من ازدهار العمل المشترك بين البلدين .

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