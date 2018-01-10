news image الإسكندرية

إتباع نظام الإيجار التمليكي لمساكن صيادين المكس بالإسكندرية

مها يونس قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اتباع نظام الإيجار التمليكي، طبقًا لقيمة الوحدة السكنية بمشروع المساكن المخصصة لنقل الصيادين المقيمين على حوض بحري الطرد بمنطقة المكس. ووافق على تحصيل مبلغ 150 جنيه شهريًا عن كل وحدة سكنية بالمساكن البديلة، كقيمة إيجارية تمليكية للواحدة، يتم دفعها

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news image اتصالات وتكنولوجيا

بعد تطويرها‎.. البريد تعيد افتتاح مكاتب الكرنك وإسنا والبعيرات

المال – خاص  قام عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم، بزيارة لمحافظة الأقصر، التقى خلالها الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر. وتناول اللقاء سبل التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمة بريدية متميزة لمواطنى الأقصر، كما افتتح رئيس البريد ومحافظ الاقصر م

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18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيــارات

غرياني: التضخم وصعوبات التقسيط يجمدان مبيعات 2018 عند 130 ألف وحدة

أحمد شوقي: توقع حسني غرياني سكرتير شعبة السيارات وصول المبيعات الإجمالية للقطاع 130 ألف وحدة بنهاية العام الجاري؛ لتقترب من الأرقام المسجلة خلال 2017؛ مستعبدًا حدوث أية تغييرات جذرية خلال 2018 باستثناء تحركات محتملة تتراوح بين 1و5% صعودًا أو هبوطًا. يذكر أن مبيعات قطاع السيارات قد بلغت 121 ألف سيا

news image سيـــاســة

افتتاح 8 كافتيريات بجامعة القاهرة

المال - خاص أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن افتتاح 8 كافتيريات بالحرم الجامعي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وإنهاء إجراء مزايدة لتشغيلهم، وفقاً لمواصفات أعدتها اللجنة الهندسية لمراعاة الشكل العام للحرم الجامعي، والتزامها با

سيـــاســة

ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر

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تمكنت مباحث قسم شرطة القصير بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء من ضبط سبعة أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الذهب 

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، تم ضبط سيارة مُحمل عليها  22 جوال بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب – 5 إسطوانات غاز فارغة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات من التنقيب عن خام الذهب. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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