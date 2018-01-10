ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر

غرياني: التضخم وصعوبات التقسيط يجمدان مبيعات 2018 عند 130 ألف وحدة

الأربعاء 10 يناير 2018 03:08 م

أحمد شوقي: توقع حسني غرياني سكرتير شعبة السيارات وصول المبيعات الإجمالية للقطاع 130 ألف وحدة بنهاية العام الجاري؛ لتقترب من الأرقام المسجلة خلال 2017؛ مستعبدًا حدوث أية تغييرات جذرية خلال 2018 باستثناء تحركات محتملة تتراوح بين 1و5% صعودًا أو هبوطًا. يذكر أن مبيعات قطاع السيارات قد بلغت 121 ألف سيا