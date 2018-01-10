اجتماع للجامعة العربية في فبراير لبحث عقد قمة حول القدس

مها يونس
قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اتباع نظام الإيجار التمليكي، طبقًا لقيمة الوحدة السكنية بمشروع المساكن المخصصة لنقل الصيادين المقيمين على حوض بحري الطرد بمنطقة المكس.
ووافق على تحصيل مبلغ 150 جنيه شهريًا عن كل وحدة سكنية بالمساكن البديلة، كقيمة إيجارية تمليكية للواحدة، يتم دفعها
المال – خاص
قام عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم، بزيارة لمحافظة الأقصر، التقى خلالها الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر.
وتناول اللقاء سبل التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمة بريدية متميزة لمواطنى الأقصر، كما افتتح رئيس البريد ومحافظ الاقصر م
أحمد شوقي:
توقع حسني غرياني سكرتير شعبة السيارات وصول المبيعات الإجمالية للقطاع 130 ألف وحدة بنهاية العام الجاري؛ لتقترب من الأرقام المسجلة خلال 2017؛ مستعبدًا حدوث أية تغييرات جذرية خلال 2018 باستثناء تحركات محتملة تتراوح بين 1و5% صعودًا أو هبوطًا.
يذكر أن مبيعات قطاع السيارات قد بلغت 121 ألف سيا
المال - خاص
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن افتتاح 8 كافتيريات بالحرم الجامعي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وإنهاء إجراء مزايدة لتشغيلهم، وفقاً لمواصفات أعدتها اللجنة الهندسية لمراعاة الشكل العام للحرم الجامعي، والتزامها با