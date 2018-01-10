اجتماع للجامعة العربية في فبراير لبحث عقد قمة حول القدس





تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية ،على مستوى وزراء الخارجية العرب في الأول من شهر فبراير المقبل في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.





وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأربعاء في مذكرة رسمية بعثت بها إلى الدول الأعضاء بأنه في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9 ديسمبر الماضي والذي نص على إبقاء المجلس في حالة إنعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية الهاشمية



وأوضحت أنه تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في الأول من فبراير المقبل وذلك في ضوء ما تقرر في الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي عقد في الأردن يوم 6 يناير الجاري.





وأضافت الأمانة العامة في المذكرة الرسمية ، التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أنه تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة للجامعة وكل من جمهورية جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والمملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للقمة العربية والوفد الوزاري العربي المصغر.





وكان مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية التي عقدت في 9 ديسمبر الماضي لدراسة سبل التصدي لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها ، قرر عقد اجتماع مستأنف له في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة.





كما عقد الوفد الوزاري العربي المصغر والذي يضم وزراء خارجية كل من الأردن (رئيسا) ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ، وذلك لتدارس أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية وضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مع التأكيد على مدى خطورة القرار الأمريكي في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس ، كما قرر عقد اجتماع موسع للمجلس الوزاري العربي لبحث الموقف بشأن القدس.