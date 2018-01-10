news image الإسكندرية

إتباع نظام الإيجار التمليكي لمساكن صيادين المكس بالإسكندرية

مها يونس قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اتباع نظام الإيجار التمليكي، طبقًا لقيمة الوحدة السكنية بمشروع المساكن المخصصة لنقل الصيادين المقيمين على حوض بحري الطرد بمنطقة المكس. ووافق على تحصيل مبلغ 150 جنيه شهريًا عن كل وحدة سكنية بالمساكن البديلة، كقيمة إيجارية تمليكية للواحدة، يتم دفعها

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news image اتصالات وتكنولوجيا

بعد تطويرها‎.. البريد تعيد افتتاح مكاتب الكرنك وإسنا والبعيرات

المال – خاص  قام عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم، بزيارة لمحافظة الأقصر، التقى خلالها الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر. وتناول اللقاء سبل التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمة بريدية متميزة لمواطنى الأقصر، كما افتتح رئيس البريد ومحافظ الاقصر م

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39.00 المسلى الصناعي
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24.00 الفراخ البيضاء
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news image سيــارات

غرياني: التضخم وصعوبات التقسيط يجمدان مبيعات 2018 عند 130 ألف وحدة

أحمد شوقي: توقع حسني غرياني سكرتير شعبة السيارات وصول المبيعات الإجمالية للقطاع 130 ألف وحدة بنهاية العام الجاري؛ لتقترب من الأرقام المسجلة خلال 2017؛ مستعبدًا حدوث أية تغييرات جذرية خلال 2018 باستثناء تحركات محتملة تتراوح بين 1و5% صعودًا أو هبوطًا. يذكر أن مبيعات قطاع السيارات قد بلغت 121 ألف سيا

news image سيـــاســة

افتتاح 8 كافتيريات بجامعة القاهرة

المال - خاص أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن افتتاح 8 كافتيريات بالحرم الجامعي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وإنهاء إجراء مزايدة لتشغيلهم، وفقاً لمواصفات أعدتها اللجنة الهندسية لمراعاة الشكل العام للحرم الجامعي، والتزامها با

سيـــاســة

اجتماع للجامعة العربية في فبراير لبحث عقد قمة حول القدس

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تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية ،على مستوى وزراء الخارجية العرب في الأول من شهر فبراير المقبل في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.


وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأربعاء في مذكرة رسمية بعثت بها إلى الدول الأعضاء بأنه في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9 ديسمبر الماضي والذي نص على إبقاء المجلس في حالة إنعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية الهاشمية

وأوضحت أنه تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في الأول من فبراير المقبل وذلك في ضوء ما تقرر في الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي عقد في الأردن يوم 6 يناير الجاري.


وأضافت الأمانة العامة في المذكرة الرسمية ، التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أنه تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة للجامعة وكل من جمهورية جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والمملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للقمة العربية والوفد الوزاري العربي المصغر.


وكان مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية التي عقدت في 9 ديسمبر الماضي لدراسة سبل التصدي لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها ، قرر عقد اجتماع مستأنف له في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة.


كما عقد الوفد الوزاري العربي المصغر والذي يضم وزراء خارجية كل من الأردن (رئيسا) ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ، وذلك لتدارس أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية وضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مع التأكيد على مدى خطورة القرار الأمريكي في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس ، كما قرر عقد اجتماع موسع للمجلس الوزاري العربي لبحث الموقف بشأن القدس.
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