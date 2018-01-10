طوكيو مارين تطلق 777 لعملاء الحوادث

مروة عبد النبى :



أطلقت شركة "طوكيو مارين " إيجيبت جينيرال تكافل خدمة "777" إعتبارآ من شهر يناير الجارى ،لخدمة عملائها ومساعدتهم فى حالة وقوع أية حوادث.



قال إتسوشي ياماكاجي العضو المنتدب لـ"طوكيو مارين" ان الخدمة الجديدة تاتي في اطار استراتيجية التطوير ، لافتا الي انها خدمة خاصة بالتعويضات سواء تأمينات السيارات او الأنواع الاخرى من تأمينات الممتلكات والمسئوليات.



أضاف أن شركته تستقبل إستغاثات العملاء على مدار الاسبوع من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساءا عبر المكالمات الهاتفية على الرقم 777 لتقديم المساعدة في حالة الحوادث التي قد تقع في اي وقت طوال ايام الاسبوع .



ولفت إلى أن شركته قبل أسابيع طرحت خدمة جديدة تستهدف تقديم مستوى متميز من الخدمة لعملائها بإسم اتفاق مستوى الخدمة Service Level Standard تضيف طوكيو مارين مصر بعدا جديدا للتميز في تقديم الخدمة التأمينية بالجودة اليابانية والتي يثق بها العملاء في مصر



اضاف أن هذا البرنامج هو سيستم داخلى يستهدف مزيدآ من التميز في أداء الخدمة والذي تسعى شركته تقديمه لعملائها وشركائها في العمل من خلال وضع البرنامج القواعد الفنية والزمنيه القياسية لكل اجراء تقوم به بدءآ من إصدار عروض الأسعار لانواع التأمين المختلفة مرورآ باجراء المعاينات الفنية اللازمة لتقييم ودراسة الاخطار عن طريق مهندسين متخصصين.



ولفت الى أن البرنامج يعمل على قياس الفترة الزمنية اللازمة لإصدار وثائق التأمين وتسليمها للعملاء وكذلك تحصيل الاقساط المستحقة عن هذه الوثائق وصرف المستحقات الإنتاجية للوسطاء بإعتبارهم شركاء الأعمال.



وكشف عمرو صلاح هاشم رئيس قطاع التعويضات بشركة "طوكيو مارين أن الخدمة تشمل الاجازات والعطلات الرسمية والاعياد تسهيلا على عملاء وتوجيههم للتصرف السليم وإرشادهم إلى أقرب المراكز المتعاقد معها بالنسبة لتأمينات السيارات والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من تفاقم الخسائر في المواقف المختلفة لجميع انواع التأمين .



ولقت هاشم إلى أن الخدمة غرضها تقديم الدعم المعنوي للعملاء وقت وقوع الحوادث وكيفية التصرف السليم وذلك لإصابة الشخص فى هذه الحالة بالإرتباك والقلق



