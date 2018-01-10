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اليمن تدعو المجتمع الدولى لإدانة جرائم الحوثيين

وكالات: أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين فى السجون والمعتقلات

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علماء فلك يرصدون انفجارات كونية في عمق الفضاء

وكالات: رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية. وأوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتم

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news image سيـــاســة

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء الانتخابات بليبيا لإنهاء الفترة الانتقالية

وكالات: دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018. وشدد فيلتمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، على "التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام

news image سيـــاســة

عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

وكالات: نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية

تأميـــن

طوكيو مارين تطلق 777 لعملاء الحوادث

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مروة عبد النبى :

أطلقت شركة "طوكيو مارين " إيجيبت جينيرال تكافل خدمة "777" إعتبارآ من شهر يناير الجارى ،لخدمة عملائها ومساعدتهم فى حالة وقوع أية حوادث.

قال إتسوشي ياماكاجي العضو المنتدب لـ"طوكيو مارين" ان الخدمة الجديدة تاتي في اطار استراتيجية التطوير ، لافتا الي انها خدمة خاصة بالتعويضات سواء تأمينات السيارات او الأنواع الاخرى من تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

أضاف أن شركته تستقبل إستغاثات العملاء على مدار الاسبوع من الساعة  7 صباحا وحتى الساعة 7 مساءا عبر المكالمات الهاتفية على الرقم 777 لتقديم المساعدة في حالة الحوادث التي قد تقع في اي وقت طوال ايام الاسبوع .

ولفت إلى أن شركته قبل أسابيع طرحت خدمة جديدة تستهدف تقديم مستوى متميز من الخدمة لعملائها بإسم اتفاق مستوى الخدمة Service Level Standard تضيف طوكيو مارين مصر بعدا جديدا  للتميز في تقديم الخدمة التأمينية بالجودة اليابانية والتي يثق بها العملاء في مصر

اضاف أن هذا البرنامج هو سيستم داخلى يستهدف مزيدآ من التميز في أداء الخدمة والذي تسعى شركته تقديمه لعملائها وشركائها في العمل من خلال وضع البرنامج القواعد الفنية والزمنيه القياسية لكل اجراء تقوم به بدءآ من إصدار عروض الأسعار لانواع التأمين المختلفة مرورآ باجراء المعاينات الفنية اللازمة لتقييم ودراسة الاخطار عن طريق مهندسين متخصصين.

ولفت الى أن البرنامج يعمل على قياس الفترة الزمنية اللازمة لإصدار وثائق التأمين وتسليمها للعملاء وكذلك تحصيل الاقساط المستحقة عن هذه الوثائق وصرف المستحقات الإنتاجية للوسطاء بإعتبارهم شركاء الأعمال.

وكشف عمرو صلاح هاشم  رئيس قطاع التعويضات بشركة "طوكيو مارين أن الخدمة تشمل الاجازات والعطلات الرسمية والاعياد تسهيلا على عملاء وتوجيههم للتصرف السليم وإرشادهم إلى أقرب المراكز المتعاقد معها  بالنسبة لتأمينات السيارات والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من تفاقم الخسائر في المواقف المختلفة لجميع انواع التأمين .

ولقت هاشم إلى أن الخدمة غرضها تقديم الدعم المعنوي للعملاء وقت وقوع الحوادث  وكيفية التصرف السليم وذلك لإصابة الشخص فى هذه الحالة بالإرتباك والقلق

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