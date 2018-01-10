إسرائيل تستعد للموافقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

news image سيــارات

أبو غالي موتورز تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال 2018

رفع الطاقة الاستيعابية بمراكز الصيانة لـ 250 سيارة يومياً.. وافتتاح مركز أبو رواش مارس المقبل أحمد عوض كشف تامر قطب، رئيس قطاع ما بعد البيع والصيانة، بمجموعة أبو غالي موتورز - وكيل سوبارو، أن المجموعة تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال العام الحالي، بالتزامن مع التوسعات التي أجرتها المجموعة في مرا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image الإسكندرية

إتباع نظام الإيجار التمليكي لمساكن صيادين المكس بالإسكندرية

مها يونس قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اتباع نظام الإيجار التمليكي، طبقًا لقيمة الوحدة السكنية بمشروع المساكن المخصصة لنقل الصيادين المقيمين على حوض بحري الطرد بمنطقة المكس. ووافق على تحصيل مبلغ 150 جنيه شهريًا عن كل وحدة سكنية بالمساكن البديلة، كقيمة إيجارية تمليكية للواحدة، يتم دفعها

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

بعد تطويرها‎.. البريد تعيد افتتاح مكاتب الكرنك وإسنا والبعيرات

المال – خاص  قام عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم، بزيارة لمحافظة الأقصر، التقى خلالها الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر. وتناول اللقاء سبل التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمة بريدية متميزة لمواطنى الأقصر، كما افتتح رئيس البريد ومحافظ الاقصر م

news image سيــارات

غرياني: التضخم وصعوبات التقسيط يجمدان مبيعات 2018 عند 130 ألف وحدة

أحمد شوقي: توقع حسني غرياني سكرتير شعبة السيارات وصول المبيعات الإجمالية للقطاع 130 ألف وحدة بنهاية العام الجاري؛ لتقترب من الأرقام المسجلة خلال 2017؛ مستعبدًا حدوث أية تغييرات جذرية خلال 2018 باستثناء تحركات محتملة تتراوح بين 1و5% صعودًا أو هبوطًا. يذكر أن مبيعات قطاع السيارات قد بلغت 121 ألف سيا

سيـــاســة

إسرائيل تستعد للموافقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

inner image



قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفق رويترز

والمستوطنات من أكثر القضايا الشائكة التي تعوق استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمجمدة منذ 2014.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية.

وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن مستقبل تلك المستوطنات يجب تحديده في محادثات السلام مع الفلسطينيين.

وقال ليبرمان في بيان إن من المقرر أن توافق السلطات الإسرائيلية يوم الأربعاء على إنشاء 1285 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية وتطرح خططا لإنشاء 2500 وحدة أخرى في نحو 20 مستوطنة مختلفة.

ولم يرد تعليق فوري من المسؤولين الفلسطينيين. ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات الإسرائيلية، وهي قضية رئيسية في محادثات السلام، تحرمهم من دولة متواصلة جغرافيا قابلة للبقاء.

وانهارت محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2014 ولم تحرز محاولات الإدارة الأمريكية استئنافها تقدما يذكر.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيزور المنطقة بين العشرين والثالث والعشرين من يناير كانون الثاني، مستهلا زيارة كانت مقررة في الأساس في ديسمبر كانون الأول بعدما اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأفاد البيت الأبيض بأن بنس سيعقد محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتسبب قرار ترامب بشأن القدس وإعلانه في ديسمبر كانون الأول بأن الولايات المتحدة ستشرع في عملية نقل سفارتها من تل أبيب في إثارة حفيظة الفلسطينيين الذين قالوا إن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في عملية السلام مع إسرائيل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا