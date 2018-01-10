ترامب يدعو لإصدار قانون حب





دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء الكونغرس، إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة وتسوية أوضاع آلاف المهاجرين السريين الذين وصلوا أطفالا إلى الولايات المتحدة، إلا أنه ظل متمسكا ببناء جدار مع المكسيك.



وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، الثلاثاء، مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: "يجب أن يكون هذا القانون قانون حب"، وتابع: "أعتقد أنه يمكن إنهاء الأمر بسرعة كبيرة".



وفي سبتمبر الماضي ألغى ترامب برنامجا أتاح لـ690 ألف شاب من المقيمين بشكل غير شرعي العمل والدراسة بشكل قانوني، يختصر باسم "داكا"، وأعطى الكونغرس حتى مارس المقبل للتوصل إلى حل لهم.



ودعا ترامب إلى "حل دائم" للذين يعرفون باسم "دريمرز" (الحالمون)، مضيفا أن "الأمن على الحدود" يجب أن يكون إحدى ركائز أي قانون حول الهجرة.