news image سيــارات

أبو غالي موتورز تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال 2018

رفع الطاقة الاستيعابية بمراكز الصيانة لـ 250 سيارة يومياً.. وافتتاح مركز أبو رواش مارس المقبل أحمد عوض كشف تامر قطب، رئيس قطاع ما بعد البيع والصيانة، بمجموعة أبو غالي موتورز - وكيل سوبارو، أن المجموعة تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال العام الحالي، بالتزامن مع التوسعات التي أجرتها المجموعة في مرا

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news image الإسكندرية

إتباع نظام الإيجار التمليكي لمساكن صيادين المكس بالإسكندرية

مها يونس قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اتباع نظام الإيجار التمليكي، طبقًا لقيمة الوحدة السكنية بمشروع المساكن المخصصة لنقل الصيادين المقيمين على حوض بحري الطرد بمنطقة المكس. ووافق على تحصيل مبلغ 150 جنيه شهريًا عن كل وحدة سكنية بالمساكن البديلة، كقيمة إيجارية تمليكية للواحدة، يتم دفعها

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
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125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

بعد تطويرها‎.. البريد تعيد افتتاح مكاتب الكرنك وإسنا والبعيرات

المال – خاص  قام عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم، بزيارة لمحافظة الأقصر، التقى خلالها الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر. وتناول اللقاء سبل التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمة بريدية متميزة لمواطنى الأقصر، كما افتتح رئيس البريد ومحافظ الاقصر م

news image سيــارات

غرياني: التضخم وصعوبات التقسيط يجمدان مبيعات 2018 عند 130 ألف وحدة

أحمد شوقي: توقع حسني غرياني سكرتير شعبة السيارات وصول المبيعات الإجمالية للقطاع 130 ألف وحدة بنهاية العام الجاري؛ لتقترب من الأرقام المسجلة خلال 2017؛ مستعبدًا حدوث أية تغييرات جذرية خلال 2018 باستثناء تحركات محتملة تتراوح بين 1و5% صعودًا أو هبوطًا. يذكر أن مبيعات قطاع السيارات قد بلغت 121 ألف سيا

سيـــاســة

ترامب يدعو لإصدار قانون حب

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دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء الكونغرس، إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة وتسوية أوضاع آلاف المهاجرين السريين الذين وصلوا أطفالا إلى الولايات المتحدة، إلا أنه ظل متمسكا ببناء جدار مع المكسيك.

وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، الثلاثاء، مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: "يجب أن يكون هذا القانون قانون حب"، وتابع: "أعتقد أنه يمكن إنهاء الأمر بسرعة كبيرة".

وفي سبتمبر الماضي ألغى ترامب برنامجا أتاح لـ690 ألف شاب من المقيمين بشكل غير شرعي العمل والدراسة بشكل قانوني، يختصر باسم "داكا"، وأعطى الكونغرس حتى مارس المقبل للتوصل إلى حل لهم.

ودعا ترامب إلى "حل دائم" للذين يعرفون باسم "دريمرز" (الحالمون)، مضيفا أن "الأمن على الحدود" يجب أن يكون إحدى ركائز أي قانون حول الهجرة.
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