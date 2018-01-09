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فقدان 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إثر غرق زورقهم أعلنت البحرية الليبية ان ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة الى انها استقت هذه الارقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم انقاذهم. وقال المتحدث باسم البحرية العميد ايوب قاسم وفق أ ف ب إن الزورق المطاطي كان عل

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إسرائيل تستعد للموافقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. والمستوطنات من أكثر القضايا الشائكة التي تعوق استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمجمدة منذ 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في

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أسعار النفط الأمريكي تسجل ِأعلى مستوى في ثلاثة أعوام

صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014، بدعم من تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،

news image اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% في 2018

متابعات توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري 2018، مقابل 4.4% في 2017، لتكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جيبوتي التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7%. وقال البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن

رياضة

اﻹسماعيلي يقلب الطاولة على النصر ويعود لصدارة الدوري

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علي المصري

نجح أبو طالب العيسوي، المدير الفني الجديد للنادي اﻹسماعيلي، في الاختبار اﻷول له مع الدراويش، عقب توليه المسئولية خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر، الذي رحل عن تدريب الفريق لتولي المهمة الفنية لمنتخب أوغندا.

وقلب اﻹسماعيلي تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه النصر، لفوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت علي ستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات الدور اﻷول، والجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم أصحاب اﻷرض بهدف لمحمد سعيد في الدقيقة 40، قبل أن يعود الضيوف بقوة في الشوط الثاني، بتسجيل 3 أهداف متتالية، عن طريق محمد أبوالمجد ودييجو كالديرون وحسني عبدربه من ركلة جزاء، في الدقائق 55 و57 و76 علي التوالي، قبل أن يختتم محمد هاشم مدافع الدراويش أهداف اللقاء، بالخطأ في مرماه قبل 3 دقائق من نهابة الوقت اﻷصلي للقاء.

بتلك النتيجة يعود الإسماعيلي لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 40، بفارق نقطة واحدة عن اﻷهلي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، ستقام يوم 8 فبراير المقبل، فيما تجمد رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخري أقيمت اليوم أيضا، ضمن المرحلة ذاتها، واصل طلائع الجيش، صحوته وحقق فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الأسيوطي سبورت، بثنائية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي.

وسجل للفريق العسكري عاصم صلاح، من تسديدة قوية في الدقيقة 20، وأضاف صلاح أمين، قائد الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، وسجل شريف دابو هدف الأسيوطي في الدقيقة 90 من تسديدة حولت مسارها وسكنت شباك الحارس محمد بسام.

ورفع الطلائع رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز الثامن بقيادة مديره الفني حلمي طولان، الذي قاد الفريق في 7 مباريات، فاز في 4 مباريات وتعادل مرتين وخسر في لقاء واحد أمام مصر المقاصة، وتجمد رصيد الأسيوطي بقيادة مديره الفني علي ماهر عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.
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