الفوج الثانى للمصرى يغادر إلى الإمارات

على المصرى



انطلق الفوج الثاني من بعثة النادي المصري، ظهر اليوم إلى الإمارات، لحضور مباراة السوبر بين المصري والأهلي، والمقرر لها في السادسة مساء الجمعة القادمة، بتوقيت القاهرة، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.



تضم البعثة سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، واللواء ياسر سالم نائب الرئيس، وحسن عمار وعدنان حلبية، ومحمد قابيل وشريف مزروع وطارق هاشم وأحمد شملة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراهيم شتا المدير التنفيذي ومديري الإدارات.



يُذكر أن الفوج الأول لبعثة المصري قد غادر إلى الإمارات، أمس الأول، وتقدم البعثة أعضاء مجلس الإدارة ممثلين في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور علي الطرابيلي أمين الصندوق، وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة، لتنظيم كل الترتيبات المتعلقة بالفريق الأول.



من جانب آخر، أنهى إبراهيم حسن رئيس جهاز الكرة بالنادي، إجراءات حصول السوري عبد الله الشامي، على تأشيرة الدخول للإمارات، للحاق ببعثة الفريق، على أن يقوم الجهاز الإداري اعتباراً من اليوم بإنهاء إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق بالاتحاد المصري لكرة القدم.



كان الشامي قد وقع للمصري في الساعات الأولى من فجر، أمس الأول الأحد، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 23 عاماً، وقد انضم للمصري في صفقة انتقال حر بعد حصوله على الاستغناء من النادي الأهلي.



ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء، على ملعب سلطان بن زايد آل نهيان بمدينة أبو ظبي، بقيادة فنيه لحسام حسن، الذى يقوم بالتركيز على النواحي الخططية والتكتيكية، وشهدت تديبات الفريق خلال اليومين الماضيين، حماساً بالغاً من جميع اللاعبين الذين يتنافسون على نيل ثقة مديرهم الفني، للمشاركة في تلك المباراة الهامة.