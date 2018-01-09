news image نقل وملاحة

فقدان 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إثر غرق زورقهم أعلنت البحرية الليبية ان ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة الى انها استقت هذه الارقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم انقاذهم. وقال المتحدث باسم البحرية العميد ايوب قاسم وفق أ ف ب إن الزورق المطاطي كان عل

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news image سيـــاســة

إسرائيل تستعد للموافقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. والمستوطنات من أكثر القضايا الشائكة التي تعوق استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمجمدة منذ 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في

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news image طاقة

أسعار النفط الأمريكي تسجل ِأعلى مستوى في ثلاثة أعوام

صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014، بدعم من تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،

news image اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% في 2018

متابعات توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري 2018، مقابل 4.4% في 2017، لتكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جيبوتي التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7%. وقال البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن

رياضة

الفوج الثانى للمصرى يغادر إلى الإمارات

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على المصرى 

انطلق الفوج الثاني من بعثة النادي المصري، ظهر اليوم إلى الإمارات، لحضور مباراة السوبر بين المصري والأهلي، والمقرر لها في السادسة مساء الجمعة القادمة، بتوقيت القاهرة، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضم البعثة سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، واللواء ياسر سالم نائب الرئيس، وحسن عمار وعدنان حلبية، ومحمد قابيل وشريف مزروع وطارق هاشم وأحمد شملة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراهيم شتا المدير التنفيذي ومديري الإدارات.

يُذكر أن الفوج الأول لبعثة المصري قد غادر إلى الإمارات، أمس الأول، وتقدم البعثة أعضاء مجلس الإدارة ممثلين في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور علي الطرابيلي أمين الصندوق، وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة، لتنظيم كل الترتيبات المتعلقة بالفريق الأول.

من جانب آخر، أنهى إبراهيم حسن رئيس جهاز الكرة بالنادي، إجراءات حصول السوري عبد الله الشامي، على تأشيرة الدخول للإمارات، للحاق ببعثة الفريق، على أن يقوم الجهاز الإداري اعتباراً من اليوم بإنهاء إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كان الشامي قد وقع للمصري في الساعات الأولى من فجر، أمس الأول الأحد، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 23 عاماً، وقد انضم للمصري في صفقة انتقال حر بعد حصوله على الاستغناء من النادي الأهلي.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء، على ملعب سلطان بن زايد آل نهيان بمدينة أبو ظبي، بقيادة فنيه لحسام حسن، الذى يقوم بالتركيز على النواحي الخططية والتكتيكية، وشهدت تديبات الفريق خلال اليومين الماضيين، حماساً بالغاً من جميع اللاعبين الذين يتنافسون على نيل ثقة مديرهم الفني، للمشاركة في تلك المباراة الهامة.
الدوري المصري
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