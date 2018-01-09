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فقدان 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إثر غرق زورقهم أعلنت البحرية الليبية ان ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة الى انها استقت هذه الارقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم انقاذهم. وقال المتحدث باسم البحرية العميد ايوب قاسم وفق أ ف ب إن الزورق المطاطي كان عل

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news image سيـــاســة

إسرائيل تستعد للموافقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. والمستوطنات من أكثر القضايا الشائكة التي تعوق استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمجمدة منذ 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في

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news image طاقة

أسعار النفط الأمريكي تسجل ِأعلى مستوى في ثلاثة أعوام

صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014، بدعم من تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،

news image اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% في 2018

متابعات توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري 2018، مقابل 4.4% في 2017، لتكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جيبوتي التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7%. وقال البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن

رياضة

تعرف على تفاصيل اتفاق المصرى مع الضرائب لجدولة الديون

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على المصرى 

توصل مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، لاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية، يتم بمقتضاه جدولة الديون المستحقة على النادي البورسعيدى، خلال الأعوام من 1994 وحتى عام 2014، والبالغة نحو 22 مليون جنيه.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي تم بين حلبية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

من جهته، أكد سمير حلبية، أن هذا الاتفاق جاء لينهي الحجز على أرصدة النادي بالبنوك، والذي يهدد مسيرة النادي في كل المجالات، حيث تم الاتفاق على سداد النادي المصري لنصف مليون جنيه فورًا مع سداد مبلغ مائة ألف جنيه شهريًا، على أن يسدد مبلغًا اجماليًا يقدر بمليوني جنيه قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وتوجه رئيس النادى المصرى، بالشكر لكل من الدكتور محمود حسين، وأحمد فرغلي عضوي مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، موضحًا أنهما قاما بجهد كبير في إنهاء تلك الأزمة التي كادت تعصف بمستقبل النادي، في ظل استمرار الحجز على الأرصدة بالبنوك لفترة طويلة، موجهًا الشكر أيضًا لقيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تفهمهم الكبير وسعيهم لإنهاء الأزمة.
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