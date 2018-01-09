تعرف على تفاصيل اتفاق المصرى مع الضرائب لجدولة الديون

على المصرى



توصل مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، لاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية، يتم بمقتضاه جدولة الديون المستحقة على النادي البورسعيدى، خلال الأعوام من 1994 وحتى عام 2014، والبالغة نحو 22 مليون جنيه.



جاء هذا خلال الاجتماع الذي تم بين حلبية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.



من جهته، أكد سمير حلبية، أن هذا الاتفاق جاء لينهي الحجز على أرصدة النادي بالبنوك، والذي يهدد مسيرة النادي في كل المجالات، حيث تم الاتفاق على سداد النادي المصري لنصف مليون جنيه فورًا مع سداد مبلغ مائة ألف جنيه شهريًا، على أن يسدد مبلغًا اجماليًا يقدر بمليوني جنيه قبل نهاية شهر يونيو المقبل.



وتوجه رئيس النادى المصرى، بالشكر لكل من الدكتور محمود حسين، وأحمد فرغلي عضوي مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، موضحًا أنهما قاما بجهد كبير في إنهاء تلك الأزمة التي كادت تعصف بمستقبل النادي، في ظل استمرار الحجز على الأرصدة بالبنوك لفترة طويلة، موجهًا الشكر أيضًا لقيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تفهمهم الكبير وسعيهم لإنهاء الأزمة.

