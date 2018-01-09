تعرف على موعد اجتماع الفيفا بالمنتخبات المتأهلة للمونديال

إثر غرق زورقهم
أعلنت البحرية الليبية ان ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة الى انها استقت هذه الارقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم انقاذهم.
وقال المتحدث باسم البحرية العميد ايوب قاسم وفق أ ف ب إن الزورق المطاطي كان عل
قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.
والمستوطنات من أكثر القضايا الشائكة التي تعوق استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمجمدة منذ 2014.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في
صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014، بدعم من تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي.
وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،
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توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري 2018، مقابل 4.4% في 2017، لتكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جيبوتي التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7%.
وقال البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن