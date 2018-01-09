التأشيرة تؤخر سفر زكريا للإمارات.. وزيزو يرافق بعثة الأهلي

فقدان 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

الأربعاء 10 يناير 2018 03:05 ص

إثر غرق زورقهم أعلنت البحرية الليبية ان ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة الى انها استقت هذه الارقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم انقاذهم. وقال المتحدث باسم البحرية العميد ايوب قاسم وفق أ ف ب إن الزورق المطاطي كان عل