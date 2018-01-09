news image نقل وملاحة

فقدان 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إثر غرق زورقهم أعلنت البحرية الليبية ان ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة الى انها استقت هذه الارقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم انقاذهم. وقال المتحدث باسم البحرية العميد ايوب قاسم وفق أ ف ب إن الزورق المطاطي كان عل

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news image سيـــاســة

إسرائيل تستعد للموافقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. والمستوطنات من أكثر القضايا الشائكة التي تعوق استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمجمدة منذ 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في

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news image طاقة

أسعار النفط الأمريكي تسجل ِأعلى مستوى في ثلاثة أعوام

صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014، بدعم من تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،

news image اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% في 2018

متابعات توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري 2018، مقابل 4.4% في 2017، لتكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جيبوتي التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7%. وقال البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن

رياضة

التأشيرة تؤخر سفر زكريا للإمارات.. وزيزو يرافق بعثة الأهلي

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على المصرى

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سيتعذر سفره مع بعثة الفريق التي تغادر إلى الإمارات في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء؛ بسبب مشكلة في تأشيرته.

وأضاف عبد الحفيظ، أنه حال وصول تأشيرة اللاعب اليوم، سيحلق مؤمن بالبعثة مساء اليوم بالإمارات، وإذا تعذر الحصول على التأشيرة اليوم وصدرت غدا، سيلحق مؤمن بالبعثة غدا، استعدادا لمواجهة المصري يوم الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، على كأس السوبر المصري.

فى السياق ذاته، رافق عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الرياضي للنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة، بعثة الفريق خلال رحلتها، وقام بالاطمئنان على كافة ترتيبات سفر الفريق وأحوال البعثة بمطار القاهرة، قبل التوجه إلى الإمارات في الثالثة عصرًا، على أن تستقل حافلة من أبو ظبي إلى مدينة العين التى تستضيف اللقاء.

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