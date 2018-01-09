مروان رجب يعدد فوائد بطولة فرنسا الودية رغم تواضع النتائج

على المصري:



قال مروان رجب المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، أنه رغم النتائج المتواضعة للفراعنة في البطولة الودية بفرنسا، وتلقيه ثلاثة خسائر، إلا أنه استفاد كثيرًا، مؤكدا أنه سيسعى لتفادي السلبيات، وخاصة أنه واجهة فرنسا بطلة العالم، والدنمارك بطلة الأوليمبياد.



ومنيت مصر بثلاث هزائم في البطولة الودية أمام الدنمارك 37-21 وفرنسا 33-23 قبل أن تقدم أداءً قويًا وتخسر 31-28 أمام النرويج في المباراة الثالثة، وسيحاول الفراعنة الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد في الجابون، خلال الفترة 16-28 يناير الجاري، وبمشاركة عشرة منتخبات رغم سوء النتائج فى فترة الإعداد.



واختار المدرب الذي فاز منتخب بلاده على تونس في نهائي بطولة أفريقيا على أرضه منذ عامين، وقبل السفر إلى الجابون يوم الأحد المقبل، تشكيلة مليئة بالنجوم للمشاركة في بطولة إفريقيا، وتضمنت الحارس كريم هنداوي والمخضرم أحمد الأحمر وأبو الفتوح أحمد "حماصة" وممدوح طه ومحمد ممدوح هاشم، كما انضم محمد رمضان "هتلر الصغير" بدلًا من يحيى الدرع المصاب.



وسيلعب منتخب مصر في بطولة إفريقيا ضمن المجموعة الثانية مع المغرب والكونغو الديمقراطية وأنجولا ونيجيريا، بينما تضم المجموعة الأولى الجابون وتونس والجزائر والكاميرون والكونجو، وتتأهل أول ثلاثة منتخبات في بطولة إفريقيا للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها العام المقبل في ألمانيا والدنمرك معًا.