news image نقل وملاحة

فقدان 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إثر غرق زورقهم أعلنت البحرية الليبية ان ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة الى انها استقت هذه الارقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم انقاذهم. وقال المتحدث باسم البحرية العميد ايوب قاسم وفق أ ف ب إن الزورق المطاطي كان عل

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news image سيـــاســة

إسرائيل تستعد للموافقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. والمستوطنات من أكثر القضايا الشائكة التي تعوق استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمجمدة منذ 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في

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news image طاقة

أسعار النفط الأمريكي تسجل ِأعلى مستوى في ثلاثة أعوام

صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014، بدعم من تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،

news image اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% في 2018

متابعات توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري 2018، مقابل 4.4% في 2017، لتكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جيبوتي التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7%. وقال البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن

رياضة

مروان رجب يعدد فوائد بطولة فرنسا الودية رغم تواضع النتائج

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على المصري:

قال مروان رجب المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، أنه رغم النتائج المتواضعة للفراعنة في البطولة الودية بفرنسا، وتلقيه ثلاثة خسائر، إلا أنه استفاد كثيرًا، مؤكدا أنه سيسعى لتفادي السلبيات، وخاصة أنه واجهة فرنسا بطلة العالم، والدنمارك بطلة الأوليمبياد.

ومنيت مصر بثلاث هزائم في البطولة الودية أمام الدنمارك 37-21 وفرنسا 33-23 قبل أن تقدم أداءً قويًا وتخسر 31-28 أمام النرويج في المباراة الثالثة، وسيحاول الفراعنة الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد في الجابون، خلال الفترة 16-28 يناير الجاري، وبمشاركة عشرة منتخبات رغم سوء النتائج فى فترة الإعداد.

واختار المدرب الذي فاز منتخب بلاده على تونس في نهائي بطولة أفريقيا على أرضه منذ عامين، وقبل السفر إلى الجابون يوم الأحد المقبل، تشكيلة مليئة بالنجوم للمشاركة في بطولة إفريقيا، وتضمنت الحارس كريم هنداوي والمخضرم أحمد الأحمر وأبو الفتوح أحمد "حماصة" وممدوح طه ومحمد ممدوح هاشم، كما انضم محمد رمضان "هتلر الصغير" بدلًا من يحيى الدرع المصاب.

وسيلعب منتخب مصر في بطولة إفريقيا ضمن المجموعة الثانية مع المغرب والكونغو الديمقراطية وأنجولا ونيجيريا، بينما تضم المجموعة الأولى الجابون وتونس والجزائر والكاميرون والكونجو، وتتأهل أول ثلاثة منتخبات في بطولة إفريقيا للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها العام المقبل في ألمانيا والدنمرك معًا.
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