قمة الأهلى والزمالك تشعل تويتر‎

سمية كمال:



أشعلت قمة الأهلى والزمالك منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، بعد فوز "الأحمر" علي بثلاثة أهداف نظيفة.



وتصدر هاشتاج القمة المركز الأول علي "تويتر"، وحملت التغريدات فرحة جمهور الأهلي بفوز ناديه، و تداول جمهور الزمالك "عبارة سنظل أوفياء".



وتلاه بالمركز الثاني هاشتاج مدحت شلبي بـ 7305 تغريدات تضممن أشهر تعليقاته علي المبارة، و احتل المركز الرابع هاشتاج عبد الله السعيد، ومن ثم وليد سليمان، وباسم يوسف، وبالمركز السادس والسابع هاشتاج الشوط التاني، والأهلي الغالي.



وبذلك يصعد الأهلى لقمة الدورى للمرة الأولى هذا الموسم بعدما رفع رصيده لـ 39 نقطة بفارق نقطتين عن الإسماعيلى، الذى يلتقى فريق النصر مساء اليوم، وإن كان للأهلى مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب، فيما يبقى الزمالك فى المركز الرابع برصيد 28 نقطة.