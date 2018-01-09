news image نقل وملاحة

فقدان 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إثر غرق زورقهم أعلنت البحرية الليبية ان ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة الى انها استقت هذه الارقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم انقاذهم. وقال المتحدث باسم البحرية العميد ايوب قاسم وفق أ ف ب إن الزورق المطاطي كان عل

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news image سيـــاســة

إسرائيل تستعد للموافقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. والمستوطنات من أكثر القضايا الشائكة التي تعوق استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمجمدة منذ 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في

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news image طاقة

أسعار النفط الأمريكي تسجل ِأعلى مستوى في ثلاثة أعوام

صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014، بدعم من تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،

news image اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% في 2018

متابعات توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري 2018، مقابل 4.4% في 2017، لتكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جيبوتي التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7%. وقال البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن

رياضة

قمة الأهلى والزمالك تشعل تويتر‎

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سمية كمال:

أشعلت قمة الأهلى والزمالك  منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، بعد فوز "الأحمر" علي بثلاثة أهداف نظيفة.

وتصدر هاشتاج القمة المركز الأول علي "تويتر"، وحملت التغريدات فرحة جمهور الأهلي بفوز ناديه، و تداول جمهور الزمالك "عبارة سنظل أوفياء".

وتلاه بالمركز الثاني هاشتاج مدحت شلبي بـ 7305 تغريدات تضممن أشهر تعليقاته علي المبارة، و احتل المركز الرابع هاشتاج عبد الله السعيد، ومن ثم وليد سليمان، وباسم يوسف، وبالمركز السادس والسابع هاشتاج الشوط التاني، والأهلي الغالي.

وبذلك يصعد الأهلى لقمة الدورى للمرة الأولى هذا الموسم بعدما رفع رصيده لـ 39 نقطة بفارق نقطتين عن الإسماعيلى، الذى يلتقى فريق النصر مساء اليوم،  وإن كان للأهلى مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب، فيما يبقى الزمالك فى المركز الرابع برصيد 28 نقطة.
تويتر
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