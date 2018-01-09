news image استثمار

النواب يوافق على قانون الإفلاس مبدئيًا

- سحر نصر: القانون يساهم فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية أحمد عاشور  وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وقالت الوزيرة، فى كلمتها بالج

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news image نقل وملاحة

وصول ومغادرة 17 سفينة بميناء دمياط الثلاثاء 9 يناير

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

تجار: السلع التموينية لم تتلق عروضا لشراء القمح

خالد بدر الدين: أعلن تجار أن مصر لم تتلق عروضا في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المناقصة ستلغى أم لا. وأضاف التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خل

news image رياضة

قمة الأهلى والزمالك تشعل تويتر‎

سمية كمال: أشعلت قمة الأهلى والزمالك  منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، بعد فوز "الأحمر" علي بثلاثة أهداف نظيفة. وتصدر هاشتاج القمة المركز الأول علي "تويتر"، وحملت التغريدات فرحة جمهور الأهلي بفوز ناديه، و تداول جمهور الزمالك "عبارة سنظل أوفياء". وتلاه بالمركز الثاني هاشتاج مدحت شلبي بـ 73

اتصالات وتكنولوجيا

جامعة القاهرة تبحث توقيع بروتوكول مع الاتصالات لتطوير نظم الخدمات

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المال - خاص

بحث الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع المهندس ياسر القاضي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمكتب الوزير بالقرية الذكية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة و"الإتصالات"، لإحداث نقلة نوعية في نظم تقديم الخدمات الطلابية والادارية والأكاديمية بجامعة القاهرة للوصول بجامعة القاهرة إلى جامعة ذكية بالكامل، وتفعيل الحلول التكنولوجية لإدارة العمل الجامعي بجوانبه المختلفة، والوصول إلى تطبيقات عملية وأفكار جديدة تتناسب مع طبيعة وأنشطة الجامعة من خلال أنظمة تكنولوجية موحدة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة الإتصالات لدراسة أساليب التعاون وإعداد خطة تنفيذية للبدء في المشروع خلال أيام من توقيع البروتوكول.

وشهد حضور اللقاء، المهندس رأفت هندي رئيس قطاع الإتصالات والبنية الأساسية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هيثم صفوت حمزة مدير مركز الخدمات المصرفية والتكنولوجية بجامعة القاهرة، والمهندس عمرو البلتاجي الأمين العام المساعد بجامعة القاهرة للشئون الإدارية.
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