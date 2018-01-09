جامعة القاهرة تبحث توقيع بروتوكول مع الاتصالات لتطوير نظم الخدمات

- سحر نصر: القانون يساهم فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية
أحمد عاشور
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقالت الوزيرة، فى كلمتها بالج
محمود محسن:
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.
وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار
خالد بدر الدين:
أعلن تجار أن مصر لم تتلق عروضا في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المناقصة ستلغى أم لا.
وأضاف التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خل
سمية كمال:
أشعلت قمة الأهلى والزمالك منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، بعد فوز "الأحمر" علي بثلاثة أهداف نظيفة.
وتصدر هاشتاج القمة المركز الأول علي "تويتر"، وحملت التغريدات فرحة جمهور الأهلي بفوز ناديه، و تداول جمهور الزمالك "عبارة سنظل أوفياء".
وتلاه بالمركز الثاني هاشتاج مدحت شلبي بـ 73