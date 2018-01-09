news image نقل وملاحة

وصول ومغادرة 17 سفينة بميناء دمياط الثلاثاء 9 يناير

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

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news image اقتصاد وأسواق

تجار: السلع التموينية لم تتلق عروضا لشراء القمح

خالد بدر الدين: أعلن تجار أن مصر لم تتلق عروضا في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المناقصة ستلغى أم لا. وأضاف التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خل

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

قمة الأهلى والزمالك تشعل تويتر‎

سمية كمال: أشعلت قمة الأهلى والزمالك  منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، بعد فوز "الأحمر" علي بثلاثة أهداف نظيفة. وتصدر هاشتاج القمة المركز الأول علي "تويتر"، وحملت التغريدات فرحة جمهور الأهلي بفوز ناديه، و تداول جمهور الزمالك "عبارة سنظل أوفياء". وتلاه بالمركز الثاني هاشتاج مدحت شلبي بـ 73

news image اتصالات وتكنولوجيا

انطلاق معرض الطوابع العربى والابتكار فى الأقصر‎

المال – خاص تنظم هيئة البريد معرض الطوابع العربى والابتكار في مجال الطباعة المؤمنة الذى ينظمه البريد المصرى فى الفترة من 9 الى 11 يناير 2018 في مدينة الأقصر، بحضور ممثلى 14 دولة عربية وأكثر من 40 عارضا بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما أصدرت الهئية اليوم طابع بريد تذك

اتصالات وتكنولوجيا

اتفاقية شراكة بين شاومي وأوكيولوس لتطوير نظارات الواقع الافتراضي‎

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المال – خاص :

عقدت شركة شاومى الصينية للهواتف اتفاقية شراكة مع اوكيولوس لتطوير الجيل الجديد من نظارات الواقع الافتراضى وهى  "أوكيولوس جو" (Oculus Go) و"شاومي ماي في آر ستاند ألون" (Mi VR Standalone).

وتهدف الشركتان من وراء طرح نظارات الواقع الافتراضي الجديدة إلى تذليل العوائق التي تعترض سوق هذه التقنية لا سيما فيما يتعلق بالتكلفة، بحيث يتاح المجال لعدد أكبر من الناس لتجربة نظارات الواقع الافتراضي عالية الجودة والحصول عليها بأسعار معقولة.

وتم تزويد هاتين النظارتين بمنصة سنابدراجون النقالة للواقع الافتراضي (Snapdragon Mobile VR Platform) من "كوالكوم تكنولوجيز" (Qualcomm Technologies) لتلبية متطلبات معالجة الواقع الافتراضي في هذه النظارات المستقلة. ومن دمج قدرات "شاومي" في مجال الابتكار وخبرتها في الالكترونيات الاستهلاكية مع خبرة "أوكيولوس" وقدراتها الهندسية في مجال الواقع الافتراضي، ستوفر نظارتا "ماي في آر ستاند ألون" و"أوكيولوس غو" تقنيات متطورة في مجال الواقع الافتراضي ومستوى عالٍ من الحرفية.

وقال تانج مو، نائب رئيس قسم "منظومة ماي" ورئيس مختبر "ماي" في شركة شاومي: "نحن سعداء بتعاوننا مع "أوكيولوس" في تطوير هاتين النظارتين المستقلتين اللتان تجاوزتا التوقعات من حيث الأداء والسعر المعقول. ونبذل على الدوام جهوداً كبيرة من أجل توفير أفضل تجربة للمستخدم وتقديم منتجات ذات أداء عالٍ بأسعار في المتناول. ومن أجل تقديم أفضل تجربة، فإننا نحرص على العناية  بالتفاصيل، حيث تمكنا من خلال تعاوننا مع "أوكيولوس" من دمج التقنيات رفيعة المستوى مع الحرفية لإنتاج نظارة واقع افتراضي مستقلة تتيح للمستخدمين الدخول في عالم الواقع الافتراضي دون الاتصال بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر."

من جانبه، قال هوغو بارا، نائب رئيس الواقع الافتراضي في "فيسبوك": "تمثل نظارة الواقع الافتراضي المستقلة مرحلة هامة في مجال تطوير أجهزة الواقع الافتراضي في "أوكيولوس". ومن خلال تعاوننا مع "شاومي"، فإن "أوكيولوس غو" و"ماي في آر ستاند ألون" ستمثلان خطوتنا الأولى نحو تقديم تكنولوجيا الواقع الافتراضي بعيداً عن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، حيث ستوفران طريقة سهلة للوصول إلى الواقع الافتراضي."

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