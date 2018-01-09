اتفاقية شراكة بين شاومي وأوكيولوس لتطوير نظارات الواقع الافتراضي‎

تجار: السلع التموينية لم تتلق عروضا لشراء القمح

الثلاثاء 09 يناير 2018 02:25 م

خالد بدر الدين: أعلن تجار أن مصر لم تتلق عروضا في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المناقصة ستلغى أم لا. وأضاف التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خل