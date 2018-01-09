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اليمن تدعو المجتمع الدولى لإدانة جرائم الحوثيين

وكالات: أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين فى السجون والمعتقلات

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علماء فلك يرصدون انفجارات كونية في عمق الفضاء

وكالات: رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية. وأوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتم

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news image سيـــاســة

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء الانتخابات بليبيا لإنهاء الفترة الانتقالية

وكالات: دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018. وشدد فيلتمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، على "التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام

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عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

وكالات: نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية

تأميـــن

مصر للممتلكات تجدد التأمين الطبى على عاملى MCV

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الشاذلى جمعة

جددت شركة «مصر للتأمين» عقد التأمين الطبى الجماعى على العاملين بشركة «MCV لصناعة وسائل النقل والمواصلات»، بعدد مشتركين 3700 فرد.

قال محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بـ«مصر للتأمين»، إن التغطيات تشمل العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية بجانب إجراء الفحوص التشخيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل فضلا عن صرف الأدوية والعلاج الطبيعى.

وأضاف أن التغطيات تضم كذلك علاج وتركيبات الأسنان والنظارات بمراكز البصريات بجانب الحالات الحرجة والأمراض المزمنة والعلاج الطبيعى وصرف الأدوية وتركيب الدعامات وتوفير طبيب زائر لمصانع الشركة بالعبور والصالحية.

وأوضح أنه توجد 4 برامج ضمن العقد، منها برنامج للإدارة العليا والحد الأقصى للتغطية للفرد سنويا 125 ألف جنيه، والثانى الخاص بالإداريين بحد أقصى للتغطية 85 ألفًا، والثالث والرابع للعمال ومبالغ التأمين بهما 65 ألفًا و50 ألف جنيه على التوالى فيما يبلغ الحد الأقصى المجمع للعاملين سنويا 85.25 مليون جنيه.

وتستهدف شركة «مصر للتأمين» تحقيق 600 مليون جنيه أقساطا بفرع العلاج الطبى خلال العام المالى 2017/2018، مقابل 555 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى.

وحققت الشركة 225 مليون جنيه أقساطًا بفرع التأمين الطبى فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضيين، بنسبة نمو %155 فى الفترة المقارنة من 2016، والتى بلغت 88.2 مليون جنيه.
مصر للتأمين
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