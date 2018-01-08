news image ثقافة وفنون

بالفيديو..المطربة نهال نبيل: سارة ووديع الصافي من أسرار نجاحي

أحمد حمدي قالت المطربة الشابة نهال نبيل، إن أغنيتها سارة التي قدمتها سابقا تعتبر بطاقة التعارف بينها وبين الجمهور المصري وتسعى دائما لغنائها في حفلاتها الفنية خاصة حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية . وأضافت في تصريحات خاصة للمال نيوز أن الأغنية من ألحان الموسيقار ياسر عبد الرحمن ولاتقل في أهميتها

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news image ثقافة وفنون

بالفيديو : تامر كروان . انتظروا اعمالي القادمة في الدراما والسينما

أحمد حمدي قال الموسيقار تامر كروان، إنه يستعد الأيام القادمة لتحضير موسيقى مسلسل جديد جديد يقوم ببطولته النجوم أحمد فهمي وياسمين رئيس، وإخراج أحمد مدحت. وأضاف في تصريحات خاصة للمال نيوز أنه يقوم أيضا بالتحضير لوضع الموسيقى التصويرية لفيلم المخرج السعودي محمود الصباغ. وأشار إلى أن هذا الفيلم يعتبر

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6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image نقل وملاحة

بالفيديو..وزير النقل: سنرفع أسعار تذاكر القطارات قريبا جدا

حسين رجب قال د. هشام عرفات، وزير النقل، إن أسعار تذاكر قطارات الضواحى، مساء الاثنين لم تتحرك منذ عام 1998 تقريبا بـ 1.25 جنيها رغم ارتفاع السولار وقطع الغيار بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الواقع نتج عنه خسائر كبيرة وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس ا

news image اقتصاد وأسواق

تونس تقرّ بمقتل شخص في احتجاجات ضد الأسعار

متابعات ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس وسكان أن شخصا لقي حتفه في احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة ضد قرارات برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة. وأكدت وكالة الأنباء ما ذكره سكان بأن الشاب قتل في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في بلدة طبربة قرب العاصمة تونس. وقالت الوكالة إن خمسة أشخاص أصيبوا وجرى

رياضة

رئيس نادي الزمالك يعرض باسم وجبر والشناوي وحازم للبيع

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علي المصري

أعلن مرتضى منصور، رئيس النادي، عرض رباعي الفريق، باسم مرسي، وعلي جبر، وأحمد الشناوي، وحازم إمام، للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عقب الهزيمة ثقيلة إن مستويات اللاعبين الأربعة لا تليق بالنادي، معتبرا أن الهزيمة الثقيلة جاءت بسبب أخطاء ساذجة من الرباعي، خاصة إضاعة باسم لضربة جزاء إلى جانب سقطات الشناوي خلال المباراة.
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