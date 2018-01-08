news image نقل وملاحة

وصول ومغادرة 17 سفينة بميناء دمياط الثلاثاء 9 يناير

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

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news image اقتصاد وأسواق

تجار: السلع التموينية لم تتلق عروضا لشراء القمح

خالد بدر الدين: أعلن تجار أن مصر لم تتلق عروضا في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المناقصة ستلغى أم لا. وأضاف التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خل

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

قمة الأهلى والزمالك تشعل تويتر‎

سمية كمال: أشعلت قمة الأهلى والزمالك  منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، بعد فوز "الأحمر" علي بثلاثة أهداف نظيفة. وتصدر هاشتاج القمة المركز الأول علي "تويتر"، وحملت التغريدات فرحة جمهور الأهلي بفوز ناديه، و تداول جمهور الزمالك "عبارة سنظل أوفياء". وتلاه بالمركز الثاني هاشتاج مدحت شلبي بـ 73

news image اتصالات وتكنولوجيا

انطلاق معرض الطوابع العربى والابتكار فى الأقصر‎

المال – خاص تنظم هيئة البريد معرض الطوابع العربى والابتكار في مجال الطباعة المؤمنة الذى ينظمه البريد المصرى فى الفترة من 9 الى 11 يناير 2018 في مدينة الأقصر، بحضور ممثلى 14 دولة عربية وأكثر من 40 عارضا بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما أصدرت الهئية اليوم طابع بريد تذك

اتصالات وتكنولوجيا

فوز 5 طلاب بمدرسة المتفوقين للتكنولوجيا بمنح دراسية في أمريكا

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المال خاص

صرح اﻹعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انه تم قبول خمسة طلاب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر فى أكبر الجامعات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك فى إطار استكمال الجهود التى تبذلها الوزارة لتحقيق تعليم متميز لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وأشارت أمانى عبد العزيز مدير وحدة "ستم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هؤﻻء الطﻻب هم مصطفي إيهاب مصطفي وقد تم قبوله بجامعة ستانفورد والطالب محمد رمضان إبراهيم بجامعة واشنطن، ومحمود محمد فاروق بجامعة رايس، و محمد أشرف حلواني بجامعة هارفرد، وكيرلس نادر ناصيف بجامعة كانيون

وأضافت رانيا حافظ عضو وحدة ستم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هؤلاء الطلاب فور حصولهم على الثانوية العامة فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الحالى،  سيلتحقون بهذه الجامعات، مؤكدة أنه تم اختيارهم لتفوقهم العلمى، ووفقًا للسيرة الذاتية التى تم تقديمها للجامعات المتضمنة كل الأنشطة التكميلية التى شاركوا بها، بالإضافة إلى خطابات التوصية التى حصلوا عليها من المجلس الاستشاري بالمدرسة، والأساتذه المشرفون على مشاريعهم.
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