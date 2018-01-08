اﻷهلي يذيق الزمالك هزيمة جديدة ويواصل هيمنته على الديربي

علي المصري



لقن فريق الكرة بالنادي اﻷهلي غريمه التقليدي الزمالك هزيمة ثقيلة يثلاقية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة واﻷخيرة من الدور اﻷول، للدوري المصري الممتاز، والتي احتضنها استاد القاهرة، للمرة الأولى منذ سبتمبر عام 2014.



وفشل الزمالك في استغلال سيطرته على الكرة في معظم فترات اللقاء، ويعجز عن تحقيق الفوز على غريمه التقليدي، منذ آخر فوز في الدوري يوم 21 مايو 2007 في الدور الثاني من الدوري موسم 2006 – 2007، والتي انتهت بهدفين دون مقابل أحرزهما تامر عبدالحميد وجمال حمزة، وكانت في ظروف خاصة تحيط بها بعد أن حسم الأحمر اللقب لصالحه وقتها، وقرر البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، منح راحة لمعظم اللاعبين الأساسيين، ليكرس اﻷهلي عقدته للزمالك، ببقائه 3885 يومًا دون أن يتلقى هزيمة في مباريات القمة بمسابقة الدوري.



كما لم يستطع أبناء القلعة البيضاء، هز الشباك الحمراء، منذ آخر هدف سجله في الأهلي بالمسابقة في الدور اﻷول من موسم 2015- 2016 عن طريق أيمن حفني، في اللقاء الذي أنتهي بالتعادل اﻹيجابي بهدف لكل فريق.



وأكمل حسام البدري المدير الفني للنادي اﻷهلي، سجله الناصع في مواجهة الزمالك، حيث لم يخسر البدري في 9 مباريات قمة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، ولم يتعرض لأية هزيمة أمام الزمالك، كما واصل البدري تفوقه علي إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك.



لم تستمر فترة جس النبض بين الفريقين طويلا، ومن خطأ فادح في دفاعات الزمالك وحارس مرماه، استغله وليد سليمان الذي استحوذ على الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر كرة عرضية أرضية لمؤمن زكريا الخالي تماما من الرقابة في مواجهة مرمى الحارس أحمد الشناوي، سدد مؤمن الكرة بكل سهولة في الشباك معلنا عن اول الأهداف في الدقيقة الثانية.



ويعد الهدف هو الخامس لمؤمن زكريا، في لقاءات القمة ضد الزمالك، بدأها بثنائية في الدوري يوم 21 يوليو 2015، ثم أحرز هدفا في السوبر يوم 15 أكتوبر من العام ذاته، كما سجل في الدوري يوم 29 ديسمبر 2016، علما بأنه سيرحل عقب لقاء كأس السوبر المحلي أمام المصري، إلى أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.



واحتسب حكم المباراة اﻹيطالي ديفيد ماسا، ضربة جزاء للزمالك فؤ الدقيقة 32، بعد عرقلة لحازم امام داخل منطقة الجزاء من مؤمن زكريا، أهدرها باسم مرسي بعد تسديدة على يسار المرمى توقعها الحارس محمد الشناوي الذي تألق في إبعادها لتجد متابعة من أحمد مدبولي الذي سدد الكرة ضعيفة في يد الشناوي.



ويعاني الزمالك من أزمة في تسديد ضربات الجزاء، حيث حصل الفريق في الدوري هذا الموسم، على 7 ركلات، أضاع 4، من بينها 2 عن طريق باسم مرسي أمام الأهلي وإنبي، بجانب إهدار صلاح عاشور ضد الجيش ومحمد أشرف في لقاء بتروجيت.



وفي الدقيقة 35، تصدي رائع من أحمد الشناوي، بعد تنفيذ رائع للضربة الحرة المباشرة من وليد سليمان مباشرة في المرمى تصدى لها أحمد الشناوي ببراعة.



وعاد حكم المباراة اﻹيطالي ليحتسب ضربة جزاء للنادي الأهلي بعد عرقلة لعلي معلول داخل منطقة الجزاء من الحارس أحمد الشناوي، في الدقيقة 40، سددها المتخصص عبدالله السعيد بطريقة رائعة، في زاوية مستحيلة أعلى يمين المرمى لم يستطع الشناوي اللحاق بها رغم المحاولة عليها.



والهدف هو الرابع للسعيد في لقاءات القمة في شباك الزمالك وكلها من ضربات جزاء، بعدما سجل ثنائية في لقاء السوبر المصري يوم 15 أكتوبر 2015، ثم أحرز في نهائي الكأس يوم 8 أغسطس 2016.



وكاد المغربي وليد أزارو أن يزيد غلة اﻷهداف، في الدقيقة 44، بخطأ فادح من الشناوي الذي مرر الكرة بشكل غريب للغاية لأزارو في مواجهة المرمى تماما ولكن رعونة غريبة من مهاجم اﻷهلي الذي سدد الكرة في يد أحمد الشناوي.



ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 53، سجل أزارو الهدف الثالث بتمريرة بينية رائعة من وليد سليمان لأزارو المنطلق خلف دفاعات الزمالك والمنفرد تماما بالمرمى، ليسددها بوجه القدم الخارجي على يسار الحارس أحمد الشناوي لتسكن الشباك.



وحصل البديل محمد إبراهيم، علي البطاقة الثانية، في الدقيقة 81، بعدما تلقي اﻷولى في الدقيقة 58، بتدخل قوي على أحمد فتحي، ليشهر الحكم اﻹيطالي الشاب الكارت اﻷحمر.



وتمر الدقائق المتبقية دون جديد، ليطلق حكم اللقاء اﻹيطالي ديفيد ماسا، صافرته معلنا عن فوز للأهلي على الزمالك،

ويعتلي قمة الدوري للمرة اﻷولى هذا الموسم، بعدما رفع رصيده للنقطة 39، بفارق نقطتين عن اﻹسماعيلي، الذي تراجع للمركز الثاني، ويتبقي لقاء مؤجل للأهلي أمام المقاولون العرب، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 28 نقطة، في المركز الرابع في جدول الترتيب.