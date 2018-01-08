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بالفيديو..المطربة نهال نبيل: سارة ووديع الصافي من أسرار نجاحي

أحمد حمدي قالت المطربة الشابة نهال نبيل، إن أغنيتها سارة التي قدمتها سابقا تعتبر بطاقة التعارف بينها وبين الجمهور المصري وتسعى دائما لغنائها في حفلاتها الفنية خاصة حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية . وأضافت في تصريحات خاصة للمال نيوز أن الأغنية من ألحان الموسيقار ياسر عبد الرحمن ولاتقل في أهميتها

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بالفيديو : تامر كروان . انتظروا اعمالي القادمة في الدراما والسينما

أحمد حمدي قال الموسيقار تامر كروان، إنه يستعد الأيام القادمة لتحضير موسيقى مسلسل جديد جديد يقوم ببطولته النجوم أحمد فهمي وياسمين رئيس، وإخراج أحمد مدحت. وأضاف في تصريحات خاصة للمال نيوز أنه يقوم أيضا بالتحضير لوضع الموسيقى التصويرية لفيلم المخرج السعودي محمود الصباغ. وأشار إلى أن هذا الفيلم يعتبر

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بالفيديو..وزير النقل: سنرفع أسعار تذاكر القطارات قريبا جدا

حسين رجب قال د. هشام عرفات، وزير النقل، إن أسعار تذاكر قطارات الضواحى، مساء الاثنين لم تتحرك منذ عام 1998 تقريبا بـ 1.25 جنيها رغم ارتفاع السولار وقطع الغيار بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الواقع نتج عنه خسائر كبيرة وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس ا

news image اقتصاد وأسواق

تونس تقرّ بمقتل شخص في احتجاجات ضد الأسعار

متابعات ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس وسكان أن شخصا لقي حتفه في احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة ضد قرارات برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة. وأكدت وكالة الأنباء ما ذكره سكان بأن الشاب قتل في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في بلدة طبربة قرب العاصمة تونس. وقالت الوكالة إن خمسة أشخاص أصيبوا وجرى

رياضة

بالإنفوجراف.. أكبر 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

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وكالات

 لم تكن الأرقام القياسية لصفقات انتقال اللاعبين، حتى وقت قريب، تتخطى حاجز المائة مليون يورو، والذي تخطاه قبل عامين اللاعب الفرنسي بول بوجبا بانتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه كثيرون أن أرقام الصفقات لن تتخطى حاجز الـ120 مليون يورو كحد أقصى، أشعل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سوق الانتقالات بصفقتين قياسيتين الصيف الماضي، بلغتا في مجموعهما ما يزيد على 400 مليون يورو.

وأعلن برشلونة، الأحد، رسمياً عن ضم البرازيلي فيبليب كوتينيو جناح ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت 160 مليون يورو، لتصبح أغلى صفقة في تاريخ الانتقالات الشتوية في سوق اللاعبين.

ونستعرض في التقرير التالي أغلى 10 صفقات لاعبين، من الأقل للأعلى، في تاريخ كرة القدم بحسب وكالة اﻷنباء الفرنسية:

10- فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون إلى ليفربول "84.5 مليون يورو".

9- نيمار من سانتوس إلى برشلونة مقابل 88.5 مليون يورو.

8- جونزالو هيجوين من نابولي إلى يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو.

7- كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو.

6- جاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

5- بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

4- عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 155 مليون يورو.

3- فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو.

2- كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 185 مليون يورو.

1- نيمار داسيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.




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