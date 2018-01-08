بالإنفوجراف.. أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

بالفيديو..وزير النقل: سنرفع أسعار تذاكر القطارات قريبا جدا

الثلاثاء 09 يناير 2018 01:09 ص

حسين رجب قال د. هشام عرفات، وزير النقل، إن أسعار تذاكر قطارات الضواحى، مساء الاثنين لم تتحرك منذ عام 1998 تقريبا بـ 1.25 جنيها رغم ارتفاع السولار وقطع الغيار بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الواقع نتج عنه خسائر كبيرة وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس ا