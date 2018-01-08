وزير التعليم يبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع سنغافورة

المال خاص



استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بريمجت سداسيفان سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تطوير التعليم.



أكد شوقى أن نظام التعليم فى سنغافورة يعد من أفضل أنظمة التعليم فى العالم، كما تعد التجربة السنغافورية فى التربية والتعليم من التجارب الرائدة التى تستحق الوقوف عليها من أجل الاستفادة منها، مشيرًا إلى أهمية التعاون وضرورة تبادل الخبرات فى هذا الشأن، خاصة فى الفترة الراهنة؛ لإحداث التغيير المطلوب فى المنظومة التعليمية.



وأشار إلى أن هناك عدة مجالات تعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والجانب السنغافورى؛ للتعرف على التجارب الناجحة فى مجال التعليم، وأوضح أن رؤية الوزارة الجديدة لتطوير التعليم تتطلب التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العام، على أن تشمل التعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب أيضًا.



واستعرض شوقى خلال اللقاء نظام التعليم الجديد وملامح المنظومة الجديدة، والتى من المستهدف أن يتم تطبيقها فعليًّا فى العام الدراسى الجديد 2018/2019، والذى يستهدف التنمية المتكاملة لشخصية الطالب، وعدم اقتصاره فقط على الجانب المعرفى والتحصيلى.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون فى مجال تدريب المعلمين، وتطوير التعليم الفنى، وربط مدارس التعليم الفنى بالمفاهيم الحديثة للمهارات المطلوبة لسوق العمل.



ودعا الوزير، سفير سنغافورة لإقامة المزيد من الشراكات بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون فى مجال التعليم.



حضر اللقاء الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الوزير للتعاون الدولي، وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى.