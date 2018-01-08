news image استثمار

النواب يوافق على قانون الإفلاس مبدئيًا

- سحر نصر: القانون يساهم فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية أحمد عاشور  وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وقالت الوزيرة، فى كلمتها بالج

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news image نقل وملاحة

وصول ومغادرة 17 سفينة بميناء دمياط الثلاثاء 9 يناير

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
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news image اقتصاد وأسواق

تجار: السلع التموينية لم تتلق عروضا لشراء القمح

خالد بدر الدين: أعلن تجار أن مصر لم تتلق عروضا في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المناقصة ستلغى أم لا. وأضاف التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خل

news image رياضة

قمة الأهلى والزمالك تشعل تويتر‎

سمية كمال: أشعلت قمة الأهلى والزمالك  منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، بعد فوز "الأحمر" علي بثلاثة أهداف نظيفة. وتصدر هاشتاج القمة المركز الأول علي "تويتر"، وحملت التغريدات فرحة جمهور الأهلي بفوز ناديه، و تداول جمهور الزمالك "عبارة سنظل أوفياء". وتلاه بالمركز الثاني هاشتاج مدحت شلبي بـ 73

اتصالات وتكنولوجيا

وزير التعليم يبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع سنغافورة

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المال خاص

استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بريمجت سداسيفان سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تطوير التعليم.

أكد شوقى أن نظام التعليم فى سنغافورة يعد من أفضل أنظمة التعليم فى العالم، كما تعد التجربة السنغافورية فى التربية والتعليم من التجارب الرائدة التى تستحق الوقوف عليها من أجل الاستفادة منها، مشيرًا إلى أهمية التعاون وضرورة تبادل الخبرات فى هذا الشأن، خاصة فى الفترة الراهنة؛ لإحداث التغيير المطلوب فى المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن هناك عدة مجالات تعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والجانب السنغافورى؛ للتعرف على التجارب الناجحة فى مجال التعليم، وأوضح أن رؤية الوزارة الجديدة لتطوير التعليم تتطلب التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العام، على أن تشمل التعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب أيضًا.

واستعرض شوقى خلال اللقاء نظام التعليم الجديد وملامح المنظومة الجديدة، والتى من المستهدف أن يتم تطبيقها فعليًّا فى العام الدراسى الجديد 2018/2019، والذى يستهدف التنمية المتكاملة لشخصية الطالب، وعدم اقتصاره فقط على الجانب المعرفى والتحصيلى.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون فى مجال تدريب المعلمين، وتطوير التعليم الفنى، وربط مدارس التعليم الفنى بالمفاهيم الحديثة للمهارات المطلوبة لسوق العمل.

ودعا الوزير، سفير سنغافورة لإقامة المزيد من الشراكات بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون فى مجال التعليم.

حضر اللقاء الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الوزير للتعاون الدولي، وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى.
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