القمة 115.. تشكيل هجومى للأهلى فى مواجهة الزمالك

أحمد حمدي
قالت المطربة الشابة نهال نبيل، إن أغنيتها سارة التي قدمتها سابقا تعتبر بطاقة التعارف بينها وبين الجمهور المصري وتسعى دائما لغنائها في حفلاتها الفنية خاصة حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية .
وأضافت في تصريحات خاصة للمال نيوز أن الأغنية من ألحان الموسيقار ياسر عبد الرحمن ولاتقل في أهميتها
أحمد حمدي
قال الموسيقار تامر كروان، إنه يستعد الأيام القادمة لتحضير موسيقى مسلسل جديد جديد يقوم ببطولته النجوم أحمد فهمي وياسمين رئيس، وإخراج أحمد مدحت.
وأضاف في تصريحات خاصة للمال نيوز أنه يقوم أيضا بالتحضير لوضع الموسيقى التصويرية لفيلم المخرج السعودي محمود الصباغ.
وأشار إلى أن هذا الفيلم يعتبر
حسين رجب
قال د. هشام عرفات، وزير النقل، إن أسعار تذاكر قطارات الضواحى، مساء الاثنين لم تتحرك منذ عام 1998 تقريبا بـ 1.25 جنيها رغم ارتفاع السولار وقطع الغيار بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الواقع نتج عنه خسائر كبيرة
وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس ا
متابعات
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس وسكان أن شخصا لقي حتفه في احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة ضد قرارات برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وأكدت وكالة الأنباء ما ذكره سكان بأن الشاب قتل في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في بلدة طبربة قرب العاصمة تونس.
وقالت الوكالة إن خمسة أشخاص أصيبوا وجرى