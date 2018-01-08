إتحاد التأمين يلجأ للتاريخ لمناقشة "العوارية العامة"

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:



يعقد الاتحاد المصري لشركات التأمين عبر اللجنة العامة للتأمين البحري وحدات ، ندوة، الاثنين المقبل، يعرض خلالها الحالات التاريخية في العوارية العامة.



قال الدكتور شريف محسن نائب رئيس اللجنة ونائب مدير مدير عام التأمين البحري بشركة المهندس للتأمين، أن الندوة تأتي في إطار تحقيق أهداف الاتحاد خاصة المرتبطة برفع مستوي صناعة التأمين وتنمية الثقافة التأمينية ، من خلال عرض أهم الموضوعات التي تناولتها اللجان الفنية بالاتحاد وانجازاتها في صورة ندوات.



واشار الي ان الندوة سيحاضر فيها طارق عزو المحامي بالنقض والمستشار القانوني البخحري، بالاضافة الي نظمي حسين رئيس اللجنة العامة للبحري وحدات، ونائبه شريف محسن.



ومن المعروف ان المعني الاصطلاحي للعوارية العامة او المشتركة-كما ورد في ويكيبديا- هي "كل ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات أقدم عليها الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية.



وهذه الخسائر مشتركة بين مجهز السفينة والشاحنين يتكلفونها جميعا وتوزع أعبائها لما فيه من فائدة عامة عليهم.



أما الدكتور طارق سيف استاذ التأمين فيعرف العوارية العامة بأنها "نظام يخص التأمين البحري دون ما عداه من تأمينات النقل فلا ينطبق على النقل الجوي أو البري ، مشيرا الي ان العوارية العامة هي التضحية أو مصروف غير عادي في طبيعته تتم بشكل أختياري وإرادي وبدرجة معقولة في وقت الخطر العام بغرض تحقيق السلامة العامة للرحلة البحرية.



وعليه –وفقا لطارق سيف- فإن إعلان العوارية العامة يستلزم توافر 7 شروط اولها ، يجب أن يكون هناك خطر عام بمعنى تعرض الرحلة كاملة (السفينة والبضائع والنولون) إلى خطر محقق ووشيك الوقوع.

والشرط الثاني ، يجب ان تكون المصاريف أو التضحيات غير عادية اي لا تتسم بسمة الإتفاق الدوري او المتعارف عليه.



اما الشرط الثالث ، فيجب ان تكون تلك المصاريف او التضحيات الغير عادية اختيارية وبشكل إرادي أو عمدي من الربان.



ويتضمن الشرطان الرابع والخامس ، أن يكون الهدف منها هو السلامة العامة بحيث لا تعبر منها أي تضحيات تستهدف المحافظة على عنصر واحد من عناصر الرحلة البحرية مثل السفينة او البضاعة او النولون دون العناصر الأخرى ، وأن يراعى في فعل العوارية العامة جانب الحذر بحيث تكون التضحيات او المصروفات معقولة وغير مبالغ فيها.



وينطوي الشرط السادس علي ، أن تكون الخسارة نتيجة مباشرة لفعل العوارية العامة فالخسائر التبعية مثل فقدان العميل وغرامات التأخير إلخ . لا تدخل في حساب العوارية العامة ، واخيرا ،يجب ان تأتي تلك التضحيات بنتائج إيجابية في النهائية إلى أن تؤذي بشكل فعلي إلى إنقاذ الرحلة.



من جهته قال نظمى حسين ، مديرعام إعادة التأمين البحرى بشركة "مصر للتأمين" ورئيس لجنة البحري وحدات ، في تصريحات سابقة، أن الندوة ستناقش تعديلات وإضافات شروط "العوارية العامة "فى حوادث أجسام السفن والبحرى بضائع، والتى طبقت مارس الماضى.









