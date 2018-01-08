إتحاد التأمين يلجأ للتاريخ لمناقشة "العوارية العامة"

news image سيـــاســة

اليمن تدعو المجتمع الدولى لإدانة جرائم الحوثيين

وكالات: أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين فى السجون والمعتقلات

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image لايف

علماء فلك يرصدون انفجارات كونية في عمق الفضاء

وكالات: رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية. وأوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتم

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء الانتخابات بليبيا لإنهاء الفترة الانتقالية

وكالات: دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018. وشدد فيلتمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، على "التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام

news image سيـــاســة

عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

وكالات: نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية

تأميـــن

إتحاد التأمين يلجأ للتاريخ لمناقشة "العوارية العامة"

inner image

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

يعقد الاتحاد المصري لشركات التأمين عبر اللجنة العامة للتأمين البحري وحدات ، ندوة، الاثنين المقبل، يعرض خلالها الحالات التاريخية في العوارية العامة.

قال الدكتور شريف محسن نائب رئيس اللجنة ونائب مدير مدير عام التأمين البحري بشركة المهندس للتأمين، أن الندوة تأتي في إطار تحقيق أهداف الاتحاد خاصة المرتبطة برفع مستوي صناعة التأمين وتنمية الثقافة التأمينية ، من خلال عرض أهم الموضوعات التي تناولتها اللجان الفنية بالاتحاد وانجازاتها في صورة ندوات.

واشار الي ان الندوة سيحاضر فيها طارق عزو المحامي بالنقض والمستشار القانوني البخحري، بالاضافة الي نظمي حسين رئيس اللجنة العامة للبحري وحدات، ونائبه شريف محسن.

ومن المعروف ان المعني الاصطلاحي للعوارية العامة او المشتركة-كما ورد في ويكيبديا- هي "كل ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات أقدم عليها الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية.

وهذه الخسائر مشتركة بين مجهز السفينة والشاحنين يتكلفونها جميعا وتوزع أعبائها لما فيه من فائدة عامة عليهم.

أما الدكتور طارق سيف استاذ التأمين فيعرف العوارية العامة بأنها "نظام يخص التأمين البحري دون ما عداه من تأمينات النقل فلا ينطبق على النقل الجوي أو البري ، مشيرا الي ان العوارية العامة هي التضحية أو مصروف غير عادي في طبيعته تتم بشكل أختياري وإرادي وبدرجة معقولة في وقت الخطر العام بغرض تحقيق السلامة العامة للرحلة البحرية.

وعليه –وفقا لطارق سيف- فإن إعلان العوارية العامة يستلزم توافر 7 شروط اولها ، يجب أن يكون هناك خطر عام بمعنى تعرض الرحلة كاملة (السفينة والبضائع والنولون) إلى خطر محقق ووشيك الوقوع.
والشرط الثاني ، يجب ان تكون المصاريف أو التضحيات غير عادية اي لا تتسم بسمة الإتفاق الدوري او المتعارف عليه.

اما الشرط الثالث ، فيجب ان تكون تلك المصاريف او التضحيات الغير عادية اختيارية وبشكل إرادي أو عمدي من الربان.

ويتضمن الشرطان الرابع والخامس ، أن يكون الهدف منها هو السلامة العامة بحيث لا تعبر منها أي تضحيات تستهدف المحافظة على عنصر واحد من عناصر الرحلة البحرية مثل السفينة او البضاعة او النولون دون العناصر الأخرى ،  وأن يراعى في فعل العوارية العامة جانب الحذر بحيث تكون التضحيات او المصروفات معقولة وغير مبالغ فيها.

وينطوي الشرط السادس علي ، أن تكون الخسارة نتيجة مباشرة لفعل العوارية العامة فالخسائر التبعية مثل فقدان العميل وغرامات التأخير إلخ . لا تدخل في حساب العوارية العامة ، واخيرا ،يجب ان تأتي تلك التضحيات بنتائج إيجابية في النهائية إلى أن تؤذي بشكل فعلي إلى إنقاذ الرحلة.

من جهته قال نظمى حسين  ، مديرعام إعادة التأمين البحرى بشركة "مصر للتأمين" ورئيس لجنة البحري وحدات ، في تصريحات سابقة، أن الندوة ستناقش تعديلات وإضافات شروط "العوارية العامة "فى حوادث أجسام السفن والبحرى بضائع، والتى طبقت مارس الماضى.

 


Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا