بيومى نائبا للرئيس التنفيذى بـ"المصرية للتأمين التكافلى"

الشاذلى جمعة :



وافق مجلس إدارة شركة "المصرية للتأمين التكافلى" على تعيين السيد بيومى رئيس قطاع الاستثمار بالشركة كنائب للرئيس التنفيذى للاستثمارات و الشئون لامالية و الإدارية .



قال السيد بيومى أن الشركة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تعيين بعض العناصر الجديدة "الشاغرة" مثل مدير عام الحوادث و الهندسى بجانب مدير عام إعادة التأمين و ذلك بعد ترقية مصطفى الفيشاوى مدير عام الحوادث و الهندسى إلى منصب رئيس قطاع الشئون الفنية و انتقال أحمد عبد العزيز مدير إدارة إعادة التأمين بالشركة للعمل بشركة "مصر للتأمين التكافلى" كما انتقل أيضا حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية بالمصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ليشغل نفس المنصب فى شركة "مصر للتأمين التكافلى" مؤخرا .





