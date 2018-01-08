news image سيـــاســة

اليمن تدعو المجتمع الدولى لإدانة جرائم الحوثيين

وكالات: أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين فى السجون والمعتقلات

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علماء فلك يرصدون انفجارات كونية في عمق الفضاء

وكالات: رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية. وأوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتم

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء الانتخابات بليبيا لإنهاء الفترة الانتقالية

وكالات: دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018. وشدد فيلتمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، على "التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام

news image سيـــاســة

عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

وكالات: نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية

تأميـــن

بيومى نائبا للرئيس التنفيذى بـ"المصرية للتأمين التكافلى"

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الشاذلى جمعة :

وافق مجلس إدارة شركة "المصرية للتأمين التكافلى" على تعيين السيد بيومى رئيس قطاع الاستثمار بالشركة كنائب للرئيس التنفيذى للاستثمارات و الشئون لامالية و الإدارية .

قال السيد بيومى أن الشركة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على  تعيين بعض العناصر الجديدة "الشاغرة"  مثل مدير عام الحوادث و الهندسى بجانب مدير عام إعادة التأمين و ذلك بعد ترقية مصطفى الفيشاوى مدير عام الحوادث و الهندسى إلى منصب رئيس قطاع الشئون الفنية و انتقال أحمد عبد العزيز مدير إدارة إعادة التأمين بالشركة للعمل بشركة "مصر للتأمين التكافلى" كما انتقل أيضا حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية بالمصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ليشغل نفس المنصب فى شركة "مصر للتأمين التكافلى" مؤخرا .


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