news image نقل وملاحة

وصول ومغادرة 17 سفينة بميناء دمياط الثلاثاء 9 يناير

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

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news image اقتصاد وأسواق

تجار: السلع التموينية لم تتلق عروضا لشراء القمح

خالد بدر الدين: أعلن تجار أن مصر لم تتلق عروضا في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المناقصة ستلغى أم لا. وأضاف التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خل

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

قمة الأهلى والزمالك تشعل تويتر‎

سمية كمال: أشعلت قمة الأهلى والزمالك  منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، بعد فوز "الأحمر" علي بثلاثة أهداف نظيفة. وتصدر هاشتاج القمة المركز الأول علي "تويتر"، وحملت التغريدات فرحة جمهور الأهلي بفوز ناديه، و تداول جمهور الزمالك "عبارة سنظل أوفياء". وتلاه بالمركز الثاني هاشتاج مدحت شلبي بـ 73

news image اتصالات وتكنولوجيا

انطلاق معرض الطوابع العربى والابتكار فى الأقصر‎

المال – خاص تنظم هيئة البريد معرض الطوابع العربى والابتكار في مجال الطباعة المؤمنة الذى ينظمه البريد المصرى فى الفترة من 9 الى 11 يناير 2018 في مدينة الأقصر، بحضور ممثلى 14 دولة عربية وأكثر من 40 عارضا بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما أصدرت الهئية اليوم طابع بريد تذك

اتصالات وتكنولوجيا

هاى فون تقتنص وكالة منتجات لدينو وxo

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المال – خاص

اقتنصت هاى فون، أول شركة متخصصة فى مجال إكسسوارات الهواتف المحمولة والإلكترونيات والتوكيلات التجارية فى مصر، حق وكالة علامتين تجاريتين جديدتين بالسوق المحلية هى «لدينو» الصينية و«xo» العالمية.

أكد مصدر وثيق الصلة بالشركة، أن لدينو هى أكبر مصنع لإنتاج الشواحن والكابلات فى بكين، فيما تعمل xo فى توزيع إكسسوارات الهواتف.

وقال المصدر فى تصريحات لـ«المال»، إن هاى فون بدأت بيع منتجات الشركتين منذ بداية العام الحالى، عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقدمت هدايا لأول عشرة تجار قاموا بشراء منتجات xo.

وتأسست هاى فون فى عام 2015 بمساهمات من تجار محمول، وتحولت فى يونيو من العام الماضى، إلى شركة مساهمة مصرية برأسمال 10 ملايين جنيه.

وتعتبر الوكيل الحصرى للعديد من العلامات التجارية الشهيرة فى مجال إكسسوارات المحمول ومنها (Remax, Hoco, Minster skin)، وتدير مجموعة من الفروع بنظام الفرانشايز فى عدة مناطق أبرزها المقطم والشرقية ودمياط وبورتو السخنة والإسماعيلية والجيزة.

يذكر أن 6 من مستوردى أجهزة المحمول بالسوق المحلية بقيادة «جابر التميمى» عضو شعبة المحمول والاتصالات لدى الغرفة التجارية بالقاهرة، يدرسون إنشاء مصنع إكسسوارات فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر على مساحة ألف متر مربع بالتنسيق مع شركات صينية، باستثمارات 10 ملايين جنيه كمرحلة أولى قابلة للزيادة.

ومن المرجح أن يبدأ المصنع فى إنتاج البطاريات والشواحن والكابلات، يليها تصنيع سماعات الهاند فرى وأجهزة الباور بانك، وتوجيه %70 من إنتاج المصنع للسوق المصرية، وتصدير الـ%30 المتبقية للأسواق العربية والإفريقية.
الصين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول
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