هاى فون تقتنص وكالة منتجات لدينو وxo

المال – خاص



اقتنصت هاى فون، أول شركة متخصصة فى مجال إكسسوارات الهواتف المحمولة والإلكترونيات والتوكيلات التجارية فى مصر، حق وكالة علامتين تجاريتين جديدتين بالسوق المحلية هى «لدينو» الصينية و«xo» العالمية.



أكد مصدر وثيق الصلة بالشركة، أن لدينو هى أكبر مصنع لإنتاج الشواحن والكابلات فى بكين، فيما تعمل xo فى توزيع إكسسوارات الهواتف.



وقال المصدر فى تصريحات لـ«المال»، إن هاى فون بدأت بيع منتجات الشركتين منذ بداية العام الحالى، عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقدمت هدايا لأول عشرة تجار قاموا بشراء منتجات xo.



وتأسست هاى فون فى عام 2015 بمساهمات من تجار محمول، وتحولت فى يونيو من العام الماضى، إلى شركة مساهمة مصرية برأسمال 10 ملايين جنيه.



وتعتبر الوكيل الحصرى للعديد من العلامات التجارية الشهيرة فى مجال إكسسوارات المحمول ومنها (Remax, Hoco, Minster skin)، وتدير مجموعة من الفروع بنظام الفرانشايز فى عدة مناطق أبرزها المقطم والشرقية ودمياط وبورتو السخنة والإسماعيلية والجيزة.



يذكر أن 6 من مستوردى أجهزة المحمول بالسوق المحلية بقيادة «جابر التميمى» عضو شعبة المحمول والاتصالات لدى الغرفة التجارية بالقاهرة، يدرسون إنشاء مصنع إكسسوارات فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر على مساحة ألف متر مربع بالتنسيق مع شركات صينية، باستثمارات 10 ملايين جنيه كمرحلة أولى قابلة للزيادة.



ومن المرجح أن يبدأ المصنع فى إنتاج البطاريات والشواحن والكابلات، يليها تصنيع سماعات الهاند فرى وأجهزة الباور بانك، وتوجيه %70 من إنتاج المصنع للسوق المصرية، وتصدير الـ%30 المتبقية للأسواق العربية والإفريقية.