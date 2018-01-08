النواب يستدعى عبد الواحد لبحث أسباب تحجيم بيع شرائح المحمول

ياسمين فواز



تعتزم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، استدعاء مصطفى عبد الواحد، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات؛ للوقوف على أسباب عدم السماح لموزعى شركات المحمول الثلاث ببيع أكثر من 50 شريحة شهريا.



قال النائب أحمد رفعت، عضو اللجنة، إن «اتصالات النواب» لا تعلم شيئا عن القرار، وإذا كان القرار لأسباب أمنية، فإننا نرغب فى الاستماع إلى الأسانيد التى اعتمد عليها الجهاز.



وأضاف رفعت فى تصريحات لـ«المال»، أن البرلمان يسعى إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم، معتبرا أن العوامل الأمنية يجب ألا تتدخل فى مثل هذه القرارات، ولكن من المفترض أن يقوم المرفق بطرح الحلول المناسبة وفقا لرؤيته لأى مشكلة طارئة.



وعلق وكيل اللجنة جون طلعت قائلا: «أتعجب من القرار.. وأعتقد أن من الصعب تطبيقه».



وأخطرت شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» قبل نهاية الأسبوع الماضى، موزعيها بعدم بيع أو استبدال أكثر من 50 شريحة شهريا بناء على توجيهات مرفق تنظيم الاتصالات؛ للحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر، علما بأنه يستثنى من هذا القرار الشبكة الرابعة للمحمول we.



كان جهاز تنظيم الاتصالات قد أصدر فى أغسطس الماضى، لائحة جزاءات لموزعى الخطوط، تشمل غرامة 5 آلاف جنيه على التاجر الذى يقوم ببيع أكثر من 250 شريحة شهريا، و50 ألفا على الشركة.



وأعلنت شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن رفضها التام لقرار الجهاز لما يترتب عليه من ضرر بالغ على العاملين بالقطاع، خاصة أن سوق المحمول تعانى حالة ركود شديدة خلال الفترة الأخيرة.



وأكدت الشعبة على منتسبيها داخل نطاق المحافظة، والبالغ عددهم ٢٥٠٠ تاجر ومُوزع من إجمالى ١٤ ألف تاجر على مستوى الجمهورية، بحسب الإحصائيات الرسمية للشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية، الالتزام بما تقرره الجهات المعنية لدواع أمنية، مطالبين بضرورة إعادة النظر فى القرار مجددا، والوصول إلى اتفاق وسط يرضى جميع الأطراف.