220 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة لمصر للطيران للأسواق الحرة

❏ متولى: طرح مناقصة لتطوير الفروع بمبنى الركاب 3 بداية العام المالى الجديد

❏ نعتزم الدخول فى مزايدة تطرحها «المصرية للمطارات» خلال شهرين لإنشاء سوق حرة بمطار أسيوط



المال ـ خاص



قال رضا متولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، أن منتجات العطور والسجائر والكحوليات الأكثر مبيعاً فى الفروع التابعة للشركة، مشيراً إلى أن شركته اتجهت للتعاقد مع الشركات المحلية لعرض المنتجات المصرية المتميزة داخل الأسواق الحرة، بهدف تشجيع المنتج المحلى.



وأضاف أنه تم الاتفاق مع مركز تحديث الصناعة لجلب المشغولات الفضية واليدوية وعرضها بالمعارض، مشيرا إلى أنها تلقى رواجاً كبيراً.



ولفت متولى فى حواره مع «المال»، إلى أن المؤشرات المالية للشركة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، تشير إلى تحقيق فائض ربح بنسبة %60 من إجمالى الأرباح التى تستهدف الشركة تحقيقها مع نهاية العام المالى الجارى، والبالغة 220 مليون جنيه.



وأرجع متولى الزيادة فى الأرباح إلى عدة عوامل، منها تحسن حركة السياحة وتوفير مجموعات سلعية عالمية داخل معارض الأسواق الحرة بأسعار منافسة تلبى احتياجات الركاب.



يذكر أن الشركة حققت نحو 131 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى 2016/2017، مقارنةبـ 42 مليون جنيه أرباحا مستهدفة.



وعن خطة الشركة لتطوير الأسواق الحرة التابعة لها، أكد متولى أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للمطارات على توسعة فرع الأسواق الحرة بمطار شرم الشيخ، لمواكبة الحركة السياحية التى تشهد تحسناً ملحوظاً فى مطارات الغردقة وشرم ومرسى علم.



وأوضح أنه من المقرر أن تستغرق أعمال التوسعة 4 أشهر، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بالتوزاى مع استمرار عملية البيع حتى لا تضيع الفرص.



وأكد أنه من المقرر تطوير جميع الفروع التابعة للشركة بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، موضحاً أنه منذ افتتاح المبنى عام 2008 لم تشهد المعارض أى أعمال تجديد، متابعاً أن هناك لجنة تدرس إعادة توزيع المجموعات السلعية بهذه الصالات.



وأشار متولى أن أعمال اللجنة مستمرة حتى نهاية يونيو، وبمجرد الانتهاء من التصاميم سيحال المشروع لقطاع المشروعات بالشركة القابضة لتجهيز كراسة الشروط والمواصفات الفنية بهدف طرح مناقصة على المقاولين مع بداية العام المالى الجديد لبدء تطوير الأسواق فى 2018/2019.



وأشار إلى التخطيط لتجديد الأسواق الحرة بصالات الوصول بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، مؤكداً أن خطة التطوير ستتم بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوى، بهدف تطوير صالات الوصول بالمبنى.



وفى سياق متصل، أكد متولى أن الشركة المصرية للمطارات وافقت على تخصيص 121 مترا فى صالة الوصول بمطار برج العرب بالإسكندرية لإنشاء سوق حرة جديدة هناك.



وأضاف أن الشركة تعتزم الدخول فى مزايدة تطرحها "المصرية للمطارات" خلال شهرين للحصول على موقع لإنشاء سوق حرة فى مطار أسيوط.



وعن الأسواق الحرة الجديدة، أكد أن الشركة جاهزة لافتتاح معارضها فى مطارى سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة بمجرد افتتاحهم، مضيفاً أن الشركة لديها 3 معارض فى صالات السفر والوصول بمطار سفنكس.



ولفت رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الدولة لشئون الآثار لعرض مستنسخات أثرية فى معارض السفر والوصول بالمطارات، موضحاً أنه تم توقيع البروتوكول من جانب الشركة وفى انتظار توقيع الوزارة.



على صعيد آخر، أشار رئيس الشركة إلى أنه خلال الأسبوع الحالى تم إصدار أول عدد من مجلة متخصصة للأسواق الحرة لعرض منتجاتها، وتم توزيعها على ركاب طائرات مصر للطيران ولاقت إقبالًا كبيرًا، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع الموردين الخارجيين فى عدة مجالات، والمتخصصين فى السلع التى تباع على الطائرات للإعلان فى المجلة وعرض منتجاتهم.



الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للأسواق الحرة تقدم خدمات البيع بالتجزئة للركاب فى 9 مطارات رئيسية بمختلف أنحاء الجمهورية، بخلاف فروعها بمول سيتى ستار وفندق سافوى، وهيلتون طابا.



ووفقا لخطة الشركة القابضة لمصر للطيران لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، تم نقل تبعية قطاع الكرنك والسياحة من شركة الأسواق الحرة إلى مصر للطيران للخطوط الجوية خلال يوليو الماضى، بهدف دمج قطاعى الطيران والسياحة لتعظيم العوائد.



كما تم نقل نشاط البيع على الطائرات من مصر للطيران للخدمات الجوية إلى الأسواق الحرة منذ شهر يوليو الماضى، بهدف تعظيم العوائد وتقديم خدمة أفضل.