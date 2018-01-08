3 محاور لزيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية

مدحت إسماعيل:



تبحث وزارة النقل، بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية، التصور العام لزيادة أسعار تذاكر السكة الحديد، والذى يتضمن 3 محاور، من بينها حساب نسبة الزيادة وفقا لمسافة الرحلة.



قال مسئول فى الهيئة، إن الزيادات تشمل إقرار نسبة ثابتة على تذاكر قطارات الدرجة الأولى المكيفة التى تم رفع مستوى خدماتها، وسيتم إقرار زيادة جديدة على قطارات أخرى يجرى تحسينها.



وذكر أن هيئة السكك الحديدية تستهدف شراء 1300 عربة جديدة، خلال العام الحالى، بواقع 800 عربة مميزة، و300 مميزة مكيفة، و200 مكيفة، وتطوير نظم الإشارات، تضمن تأهيل المرفق لتطبيق الزيادة على كل درجة بما يتناسب مع الخدمة المتاحة.



وأضاف أن المحور الثالث، يقضى بوضع تسعير خاص بخطوط السكك الحديدية بالضواحى والقرى، التى تصل تعريفية التذاكر بها إلى جنيه أو جنيه وربع، لافتاً إلى أن إقرار زيادة تصل إلى %100 على تلك المحطات لن تعوض أى تكلفة.



وأكد أن قيمة الزيادات المقرر تطبيقها ترتبط بشكل رئيسى بالأعباء المالية المتوقع أن تتحملها الهيئة بداية من العام المالى الجديد 2018/2019، لا سيما مع إجراء أى تحريك فى أسعار المشتقات البترولية والكهرباء.



وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد، بلغت خسائرها بعد زيادة المحروقات فى يوليو الماضى حتى نهاية ديسمبر 2017، 200 مليون جنيه، بخلاف خسائرها من تدنى قيمة تعريفة التذكرة.



وضعت وزارة النقل مخطط عام لتطوير السكة الحديد، خلال فترة 3 5 أعوام، بتكلفة 4.6 مليار جنيه، يستهدف تنفيذ مشروعات فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات، وعربات ركاب، وبضائع، لتعزيز الأسطول الحالى، وتوفير قطع غيار، ومهمات لصيانة بعض الجرارات الحالية، وتنظيم عمرة المحركات العاملة فى الوقت الحالى، وتقدر إجمالى تكلفة تنفيذ البنود السابقة 25.7 مليار جنيه.



كما يستهدف المخطط، تطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية، بإجمالى تكلفة تصل إلى 17.5 مليار جنيه، إلى جانب تحسين محطات الركاب، وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد، بإجمالى تكلفة تصل إلى 1.35 مليار جنيه.



من المقرر أن يوفر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، قرض حسن بقيمة 290 مليون يورو، لشراء 100 جرار، وتوفير قرض حسن بقيمة 575 مليون دولار من جنرال إليكتريك، لشراء 100 جرار.