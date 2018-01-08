news image ثقافة وفنون

سفير الإمارات فى ضيافة عرض فرصة سعيدة

سلوى عثمان  قال أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، كان فى استضافة العرض المسرحي "فرصة سعيدة" -أمس الأحد. وأكد أن ذلك جاء في حضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين، أبرزهم السفير حسام زكى الأمين العا

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news image عقـــارات

مدبولي: 379 مليار جنيه استثمارات الإسكان منذ 2014

مدبولى: الانتهاء من تنفيذ عدد مشروعات تنموية بتكلفة 129 مليار جنيه فى 3 سنوات  بدور إبراهيم قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه في قطاعات التنمية العمرانية الآتية (التشييد والإسكان &

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news image عقـــارات

مدبولي: تنفيذ 600 ألف وحدة إسكان بتكلفة 103 مليارات جنيه

بدور إبراهيم: كشف الدكتور مصطفى مدبولى  وزير الإسكان والمرافق خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش الافتتاحات الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان أن عدد الوحدات السكنية التي تم إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة في سد ال

news image سيـــاســة

برلماني: المشروعات القومية تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين

ياسمين فواز  أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الجديدة في مجال الطرق والكباري الجديدة، ومشاريع الإسكان بمنطقة العاشر من رمضان، على رأسها طريق شبرا – بنها، يؤكد أن الدولة ماضية فى استكمال خطط ال

نقل وملاحة

3 محاور لزيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية

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مدحت إسماعيل:

تبحث وزارة النقل، بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية، التصور العام لزيادة أسعار تذاكر السكة الحديد، والذى يتضمن 3 محاور، من بينها حساب نسبة الزيادة وفقا لمسافة الرحلة.

قال مسئول فى الهيئة، إن الزيادات تشمل إقرار نسبة ثابتة على تذاكر قطارات الدرجة الأولى المكيفة التى تم رفع مستوى خدماتها، وسيتم إقرار زيادة جديدة على قطارات أخرى يجرى تحسينها.

وذكر أن هيئة السكك الحديدية تستهدف شراء 1300 عربة جديدة، خلال العام الحالى، بواقع 800 عربة مميزة، و300 مميزة مكيفة، و200 مكيفة، وتطوير نظم الإشارات، تضمن تأهيل المرفق لتطبيق الزيادة على كل درجة بما يتناسب مع الخدمة المتاحة.

وأضاف أن المحور الثالث، يقضى بوضع تسعير خاص بخطوط السكك الحديدية بالضواحى والقرى، التى تصل تعريفية التذاكر بها إلى جنيه أو جنيه وربع، لافتاً إلى أن إقرار زيادة تصل إلى %100 على تلك المحطات لن تعوض أى تكلفة.

وأكد أن قيمة الزيادات المقرر تطبيقها ترتبط بشكل رئيسى بالأعباء المالية المتوقع أن تتحملها الهيئة بداية من العام المالى الجديد 2018/2019، لا سيما مع إجراء أى تحريك فى أسعار المشتقات البترولية والكهرباء.

وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد، بلغت خسائرها بعد زيادة المحروقات فى يوليو الماضى حتى نهاية ديسمبر 2017، 200 مليون جنيه، بخلاف خسائرها من تدنى قيمة تعريفة التذكرة.

وضعت وزارة النقل مخطط عام لتطوير السكة الحديد، خلال فترة 3 5 أعوام، بتكلفة 4.6 مليار جنيه، يستهدف تنفيذ مشروعات فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات، وعربات ركاب، وبضائع، لتعزيز الأسطول الحالى، وتوفير قطع غيار، ومهمات لصيانة بعض الجرارات الحالية، وتنظيم عمرة المحركات العاملة فى الوقت الحالى، وتقدر إجمالى تكلفة تنفيذ البنود السابقة 25.7 مليار جنيه.

كما يستهدف المخطط، تطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية، بإجمالى تكلفة تصل إلى 17.5 مليار جنيه، إلى جانب تحسين محطات الركاب، وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد، بإجمالى تكلفة تصل إلى 1.35 مليار جنيه.

من المقرر أن يوفر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، قرض حسن بقيمة 290 مليون يورو، لشراء 100 جرار، وتوفير قرض حسن بقيمة 575 مليون دولار من جنرال إليكتريك، لشراء 100 جرار.
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