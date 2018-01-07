news image ثقافة وفنون

سفير الإمارات فى ضيافة عرض فرصة سعيدة

سلوى عثمان  قال أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، كان فى استضافة العرض المسرحي "فرصة سعيدة" -أمس الأحد. وأكد أن ذلك جاء في حضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين، أبرزهم السفير حسام زكى الأمين العا

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news image عقـــارات

مدبولي: 379 مليار جنيه استثمارات الإسكان منذ 2014

مدبولى: الانتهاء من تنفيذ عدد مشروعات تنموية بتكلفة 129 مليار جنيه فى 3 سنوات  بدور إبراهيم قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه في قطاعات التنمية العمرانية الآتية (التشييد والإسكان &

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news image عقـــارات

مدبولي: تنفيذ 600 ألف وحدة إسكان بتكلفة 103 مليارات جنيه

بدور إبراهيم: كشف الدكتور مصطفى مدبولى  وزير الإسكان والمرافق خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش الافتتاحات الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان أن عدد الوحدات السكنية التي تم إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة في سد ال

news image سيـــاســة

برلماني: المشروعات القومية تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين

ياسمين فواز  أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الجديدة في مجال الطرق والكباري الجديدة، ومشاريع الإسكان بمنطقة العاشر من رمضان، على رأسها طريق شبرا – بنها، يؤكد أن الدولة ماضية فى استكمال خطط ال

نقل وملاحة

إنقاذ 290 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

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 متابعات

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 290 مهاجرا، الأحد، قبالة السواحل الليبية كانوا في زورقين متهالكين، عثر في أحدهما على جثتي امرأتين، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية. 

 وقال الضابط في البحرية مفتاح الزليطني إن عمليتا الإنقاذ تمتا قبالة سواحل القره بولي (50 كلم شرق طرابلس)، وتم نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى العاصمة.

 فيما أفاد بتعذر تحديد أسباب وفاة المهاجرتين بعد مغادرتهما سواحل ليبيا، أمس السبت، برفقة 140 مهاجرا من مختلف الجنسيات الأفريقية.

 وأوضح الزليطني أن 150 مهاجرا آخر كانوا في مركب آخر موشك على الغرق عند وصول الإنقاذ.

 ولقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم، السبت، مقابل السواحل الليبية في غرق زورق كان ينقل 150 مهاجرا بحسب منظمتي إنقاذ.
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