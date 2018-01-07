news image ثقافة وفنون

سفير الإمارات فى ضيافة عرض فرصة سعيدة

سلوى عثمان  قال أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، كان فى استضافة العرض المسرحي "فرصة سعيدة" -أمس الأحد. وأكد أن ذلك جاء في حضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين، أبرزهم السفير حسام زكى الأمين العا

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news image عقـــارات

مدبولي: 379 مليار جنيه استثمارات الإسكان منذ 2014

مدبولى: الانتهاء من تنفيذ عدد مشروعات تنموية بتكلفة 129 مليار جنيه فى 3 سنوات  بدور إبراهيم قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه في قطاعات التنمية العمرانية الآتية (التشييد والإسكان &

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news image عقـــارات

مدبولي: تنفيذ 600 ألف وحدة إسكان بتكلفة 103 مليارات جنيه

بدور إبراهيم: كشف الدكتور مصطفى مدبولى  وزير الإسكان والمرافق خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش الافتتاحات الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان أن عدد الوحدات السكنية التي تم إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة في سد ال

news image سيـــاســة

برلماني: المشروعات القومية تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين

ياسمين فواز  أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الجديدة في مجال الطرق والكباري الجديدة، ومشاريع الإسكان بمنطقة العاشر من رمضان، على رأسها طريق شبرا – بنها، يؤكد أن الدولة ماضية فى استكمال خطط ال

نقل وملاحة

افتتاح كوبري الفنجري غدًا بتكلفة 275 مليون جنيه

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متابعات

أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور مصطفي مدبولي سيفتتح غدًا الإثنين كوبرى الفنجرى الجنوبى.

وأوضح يونس في تصريح صحفي اليوم الأحد أن تكلفة المرحلة الأولى من تطوير محور الفنجري 275 مليون جنيه، وقام بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، مشيرا إلي أن الكوبرى يقع ضمن المرحلة الأولى من تطوير محور الفنجرى المخطط استكماله ليكون محورًا عرضيًا رئيسيًا لمحافظة القاهرة، للربط بين محور روض الفرج غربا، ومحور المشير في التجمع الخامس شرقا، لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف العبء المرورى على المحاور الطولية بالقاهرة، وتقليل زمن ومسافة الرحلات بين شرق القاهرة الكبرى وغربها.

وأضاف أن الكوبرى بطول 1487 مترًا طوليًا بمتوسط عرض 23 مترا، وتم تصميمه ليشتمل على منزل ومطلع فى اتجاه إسماعيل الفنجرى، ومنزل ومطلع فى اتجاه المخيم الدائم، ومنزل بطريق الأوتوستراد باتجاه يوسف عباس، بالإضافة إلى أعمال تحويلات المرافق وارتداد أسوار ( قاعة المؤتمرات – استاد القاهرة – أرض المعارض ) المواجهة للكوبرى، كما تم تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالشوارع المحيطة.

وأكد المتحدث أن أعمال توسعة الطرق السطحية العرضية تهدف إلى حل الاختناقات المرورية بمنطقة مدينة نصر، بتقاطع شارع إسماعيل الفنجرى وطريق الأوتوستراد وشوارع المخيم الدائم وعلى أمين وممدوح سالم.
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