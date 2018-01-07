افتتاح كوبري الفنجري غدًا بتكلفة 275 مليون جنيه

سلوى عثمان
قال أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، كان فى استضافة العرض المسرحي "فرصة سعيدة" -أمس الأحد.
وأكد أن ذلك جاء في حضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين، أبرزهم السفير حسام زكى الأمين العا
مدبولى: الانتهاء من تنفيذ عدد مشروعات تنموية بتكلفة 129 مليار جنيه فى 3 سنوات
بدور إبراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه في قطاعات التنمية العمرانية الآتية (التشييد والإسكان &
بدور إبراهيم:
كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش الافتتاحات الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان أن عدد الوحدات السكنية التي تم إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة في سد ال
ياسمين فواز
أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الجديدة في مجال الطرق والكباري الجديدة، ومشاريع الإسكان بمنطقة العاشر من رمضان، على رأسها طريق شبرا – بنها، يؤكد أن الدولة ماضية فى استكمال خطط ال