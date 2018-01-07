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نقل وملاحة

32 مفقودا واشتعال ناقلة نفط إيرانية إثر تصادم مع سفينة صينية

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متابعات

قالت الحكومة الصينية يوم الأحد إن النار اشتعلت في ناقلة تحمل نفطا إيرانيا وتديرها أكبر شركة في إيران لشحن النفط وبدأت حمولتها تتسرب إلى مياه بحر الصين الشرقي يوم الأحد إثر تصادمها مع سفينة صينية للبضائع الصب.


وأضافت أن 32 شخصا، هم كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية التابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، في عداد المفقودين حتى الآن، وفق ما نقلته رويترز.


وقال محمد راستاد المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي الإيراني إن سحبا كثيفة من الدخان تنبعث من الناقلة (سانتشي) وتغطيها في حين عرقل الطقس السيء واستمرار اشتعال النيران في الناقلة وحولها جهود الإنقاذ.


وقالت وزارة النقل الصينية في بيان يوم الأحد إن الناقلة (سانتشي) اصطدمت بالسفينة (سي إف كريستال) على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل قرب شنغهاي مساء السبت.


وكانت الناقلة المسجلة في بنما في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات. ويعادل ذلك ما يقل قليلا عن مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار بناء على الأسعار العالمية الحالية للنفط الخام.


وقالت الوزارة إن ”سانتشي طافية وتحترق في الوقت الحالي. هناك نفط يتسرب ونكثف حاليا جهود الإنقاذ“.


وبثت محطة (سي.سي.تي.في) الرسمية صورا للناقلة وهي تحترق وتتصاعد منها أعمدة الدخان الكثيف.


وأضافت الوزارة أنها أرسلت أربع سفن إنقاذ وثلاثة مراكب للتطهير إلى الموقع عند الساعة التاسعة صباحا(0100 بتوقيت جرينتش).


كما أرسلت كوريا الجنوبية سفينة وطائرة هليكوبتر للمساعدة. وأكد مسؤول في خفر السواحل الكوري أن الناقلة لا تزال مشتعلة حتى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش). وطلب عدم ذكر اسمه لأنه ليس مصرحا له بالحديث مع وسائل الإعلام.


وقالت وزارة النقل الصينية إن كل أفراد طاقم الناقلة المحترقة إيرانيون عدا فردين من بنجلادش.


وقال راستاد ”هناك ألسنة لهب تتصاعد من مساحة واسعة حول الناقلة بسبب اشتعال النفط المتسرب منها. عمليات البحث وجهود الإنقاذ تجري بصعوبة“.


وأضاف ”للأسف.. حتى هذه اللحظة ليس لدينا أنباء عن مصير أفراد الطاقم“.


وتم إنقاذ كامل طاقم (سي إف كريستال) البالغ عددهم 21 فردا وكلهم صينيون. وأشارت وزارة النقل الصينية إلى أن (سي إف كريستال) تعرضت لأضرار بسبب التصادم لكنها ”ليست جسيمة“.


وقال خبراء ملاحيون إن الحادث قد يعرقل الملاحة في وحول ميناء شنغهاي أحد أكبر الموانئ في العالم وأكثرها ازدحاما.


ولم يتضح حتى الآن مدى الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث أو حجم النفط المتسرب إلى البحر.


وكانت آخر كارثة كبيرة تتعلق بناقلة نفط قد وقعت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2002 عندما غرقت الناقلة برستيج وهي تنقل 77 ألف طن من زيت الوقود الثقيل قبالة سواحل أسبانيا مما تسبب في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في أوروبا.


وتسرب من حمولة الناقلة نحو 63 ألف طن إلى مياه المحيط الأطلسي مما أحدث أضرارا في سواحل فرنسا واسبانيا والبرتغال وأجبر السلطات الاسبانية على إغلاق المصائد في البلاد.


وبلغ حجم التسرب الناجم عن هذا الحادث مثلي ما نجم عن كارثة الناقلة إكسون فالديز والذي ألحق أضرارا جسيمة بساحل ألاسكا عام 1989.


* حادث بحري ضخم

ويعد حادث اليوم أول حادثة بحرية كبرى لناقلة نفط إيرانية منذ رفع العقوبات الدولية عن طهران في يناير كانون الثاني 2016.


وكانت ناقلة إيرانية عملاقة، تابعة أيضا لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، اصطدمت بسفينة حاويات في مضيق سنغافورة في أغسطس آب 2016 دون أن يتسبب الحادث في سقوط قتلى أو تلوث.


ولم تعط الحكومة الصينية أي تفاصيل عن حجم التسرب النفطي. وفي بيان منفصل قالت وزارة الخارجية إن سبب الحادث يخضع للتحقيق.


وتظهر بيانات تتبع السفن الخاصة برويترز أن (سانتشي) بنيت عام 2008 وتديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية. وشركة (برايت شبينج) المحدودة هي المالك المسجل للناقلة.


وتشير البيانات إلى أنه كان من المفترض أن تصل الناقلة إلى دايسان في كوريا الجنوبية قادمة من جزيرة خرج في إيران اليوم الأحد.


وقال كسرى نوري المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن الناقلة التي استأجرتها شركة هانوها توتال للبتروكيماويات لديها ”تأمين أجنبي ساري المدة“.


ولم يتسن على الفور الوصول إلى تلك الشركة للتعليق.

وقالت الحكومة الصينية إن السفينة (سي إف كريستال) المسجلة في هونج كونج تحمل 64 ألف طن من الحبوب من الولايات المتحدة إلى إقليم قوانغدونغ في جنوب الصين.


وتظهر بيانات رويترز أن السفينة، التي بنيت في عام 2011، كان من المقرر أن تصل في العاشر من يناير كانون الثاني.


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