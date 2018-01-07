سلوى عثمان
قال أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، كان فى استضافة العرض المسرحي "فرصة سعيدة" -أمس الأحد.
وأكد أن ذلك جاء في حضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين، أبرزهم السفير حسام زكى الأمين العا
مدبولى: الانتهاء من تنفيذ عدد مشروعات تنموية بتكلفة 129 مليار جنيه فى 3 سنوات
بدور إبراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه في قطاعات التنمية العمرانية الآتية (التشييد والإسكان &
بدور إبراهيم:
كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش الافتتاحات الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان أن عدد الوحدات السكنية التي تم إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة في سد ال
ياسمين فواز
أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الجديدة في مجال الطرق والكباري الجديدة، ومشاريع الإسكان بمنطقة العاشر من رمضان، على رأسها طريق شبرا – بنها، يؤكد أن الدولة ماضية فى استكمال خطط ال
المال – خاص:
أعلن المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بدء التشغيل التجريبى لكوبرى العبور- جهينة، بمدينة 6 أكتوبر، اليوم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإضاءة ورصف المطالع والمنازل.
وأشار إلى أن الكوبرى شهد فور فتحه عبور عدد كبير من السيارات، وعبر قائدو السيارات عن سعادتهم الكبيرة بتشغيله، كونه يوفر الوقت ويحل مشكلة التكدس المرورى بالمنطقة.
وأوضح أن الكوبرى، هو كوبري علوى عند تقاطع الطريق مع ميدان العبور (جهينة)، بطول نحو كيلو متر، وبعرض 35 مترا للاتجاهين، كل اتجاه 17٫5 متر، وسيسهم في تسهيل الحركة المرورية، وحل مشاكل التكدس والاختناق المروري في تلك المنطقة، التى تشهد تكدسا مروريا، حيث ينقل الحركة للمتجه من الطريق الصحراوى لطريق الواحات، والعكس، دون المرور فى المنطقة المزدحمة بمحور 26 يوليو.
ووجه المهندس عصام بدوى، الشكر لكل العاملين بشركة المقاولون العرب، الذين واصلوا العمل على 3 ورديات، 24 ساعة، لسرعة التنفيذ، وبدء التشغيل التجريبى.