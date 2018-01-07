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وزير الخارجية يكشف سبب استدعاء سفير السودان

متابعات أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لم تطلب من إثيوبيا استبعاد السودان من المفاوضات حول سد النهضة، مشيرا الى أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية السوداني عقب زيارته لأديس أبابا ليعلمه بتفاصيل المبادرة المصرية حول سد النهضة , ولم يصل رد حتى الآن من جانب السودان. وأعرب شكري، خلال مداخلة هاتفية ب

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news image سيـــاســة

عبد الرحيم يستنكر التدخل في اختصاصات نقابة الصحفيين

رحاب صبحى أبدى جمال عبد الرحيم، وكيل  مجلس نقابة الصحفيين دهشته بتصريحات منسوبة لأحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشير إلى أن لجنة الشكاوي بالمجلس تحقق حاليا في شكوي مقدمة ضد الكاتب الصحفى الدكتور عمرو الشوبكي الخبير والباحث المعروف بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فيما تضمن

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news image اقتصاد وأسواق

نصف مليون جنيه لمكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد

ناقش محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط آليات دعم نقابة الزراعيين بالمحافظة من خلال توفير المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات مجانا وخاصة أفات سوسة النخيل إلى جانب إدخال محاصيل زراعية جديدة خالية من المبيدات تصدر للخارج بأسعار مميزة لفتح آفاق جديدة للتنمية. وأضاف الزملوط خلال زيارة النقيب العام ل

news image نقل وملاحة

خلال ساعات.. افتتاح 13 مشروعا جديدا بتكلفة تتجاوز 8 مليارات جنيه

في قطاعي الطرق والكباري تشهد مصر، خلال ساعات افتتاح  13 مشروعا جديدا في قطاعي الطرق والكباري بتكلفة 8 مليارات و400 مليون جنيه. والمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى طريق شبرا/ بنها الحر بطول 40كم بتكلفة 3.3مليار جنيه علاوة على تكلفة نزع الملكية ومشروع محور بنها على النيل ب

سيــارات

مبيعات فولكسفاجن تزيد 450 ألف سيارة على تويوتا فى 2017

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خالد بدر الدين

ذكرت وكالة ستاتيستيكا الأون لاين، أن مبيعات شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات ارتفعت إلى حوالى 10.7 مليون وحدة العام الماضي، لتتفوق على تويوتا اليابانية لتصبح أكبر شركة سيارات في العالم بزيادة 450 ألف سيارة.

وزادت مبيعات تويوتا اليابانية العام الماضى إلى أكثر من 10 ملايين و 250 ألف وحدة لتحتل المركز الثانى بعد الشركة الألمانية.

وامتنع متحدث باسم فولكسفاجن التي مقرها فولفسبرج عن التعليق على التقرير  ومن المقرر أن تنشر الشركة المبيعات الرسمية لها عن 2017 فى 17 يناير الحالي وستنشر النتائج المالية الأساسية في أواخر فبراير المقبل.

وقالت الصحيفة اليوم الأحد إن ارتفاع أرقام مبيعات الشركة ساعد على تجاوز العائدات 220 مليار يورو(264.62 مليار دولار) لأول مرة على الإطلاق بعد الرقم القياسي المسجل في 2016 والذي بلغ 217 مليار يورو.
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