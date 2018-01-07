news image ثقافة وفنون

سفير الإمارات فى ضيافة عرض فرصة سعيدة

سلوى عثمان  قال أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، كان فى استضافة العرض المسرحي "فرصة سعيدة" -أمس الأحد. وأكد أن ذلك جاء في حضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين، أبرزهم السفير حسام زكى الأمين العا

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news image عقـــارات

مدبولي: 379 مليار جنيه استثمارات الإسكان منذ 2014

مدبولى: الانتهاء من تنفيذ عدد مشروعات تنموية بتكلفة 129 مليار جنيه فى 3 سنوات  بدور إبراهيم قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه في قطاعات التنمية العمرانية الآتية (التشييد والإسكان &

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news image عقـــارات

مدبولي: تنفيذ 600 ألف وحدة إسكان بتكلفة 103 مليارات جنيه

بدور إبراهيم: كشف الدكتور مصطفى مدبولى  وزير الإسكان والمرافق خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش الافتتاحات الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان أن عدد الوحدات السكنية التي تم إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة في سد ال

news image سيـــاســة

برلماني: المشروعات القومية تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين

ياسمين فواز  أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الجديدة في مجال الطرق والكباري الجديدة، ومشاريع الإسكان بمنطقة العاشر من رمضان، على رأسها طريق شبرا – بنها، يؤكد أن الدولة ماضية فى استكمال خطط ال

نقل وملاحة

وصول ومغادرة 9 سفن حاويات ميناء دمياط

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محمود محسن


استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2427 طن قمح، في حين غادر 110 سيارات نقل بحمولة 4964 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 70699 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40341 طنا.

 يشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4664 طن فوسفات و 3000 طن يوريا و 2373 طن رمل.
ميناء دمياط
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