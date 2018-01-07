مصر الأفضل أداء بين أسواق الشرق الأوسط في 2017

المال- خاص:



تصدرت السوق المصرية أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي مقومة بالدولار، في ضوء تدفق أخبار الاكتتابات والتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال العام الحالي، وسط تحقيق جميع القطاعات مكاسب كبيرة، بحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث مباشر.



وارتفع السوق المصري بنسبة 24.05% خلال العام الماضي، بينما أنهت غالبية القطاعات العام رابحة بقيادة المنتجات المنزلية والشخصية صاعدا بواقع 116.1%، وقطاع الكيماويات رابحا 84%، وقطاع السياحة بارتفاع 79.2%.



وفي المقابل جاءت قطاعات الاتصالات، و الخدمات المالية (باستثناء البنوك)، والبنوك الأسوأ أداء بارتفاعات نسبتها 3.2% و 9%، و 10.8% على الترتيب.



وبينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء خلال العام الماضي بقيمة 1.46 مليار جنيه، و6مليارات جنيه على الترتيب، اتجه المستثمرون المحليون للبيع بصافي 7.45 مليار جنيه بلدعم قوي من الأفراد والمؤسسات.



وبحسب التقرير تصدرت شركات مصر للألمونيوم، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، و غاز مصر، و الألمونيوم العربية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق الشركات الأفضل أداء العام الماضي، بارتفاعات نسبتها 993.8%، و 574%، و 333.78%، و 303%، و 297.7% على الترتيب.



وفي المقابل جاء شركات القاهرة للزيوت والصابون، و النعيم القابضة للاستثمارات، و سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية في صدارة قائمة الشركات الأسوأ أداء بتراجع نسبته نحو 62%، و 34%، و 30.4% على الترتيب.







