news image سيـــاســة

اليمن تدعو المجتمع الدولى لإدانة جرائم الحوثيين

وكالات: أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين فى السجون والمعتقلات

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علماء فلك يرصدون انفجارات كونية في عمق الفضاء

وكالات: رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية. وأوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتم

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6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
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125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء الانتخابات بليبيا لإنهاء الفترة الانتقالية

وكالات: دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018. وشدد فيلتمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، على "التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام

news image سيـــاســة

عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

وكالات: نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية

تأميـــن

مصر الأفضل أداء بين أسواق الشرق الأوسط في 2017

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المال- خاص:

تصدرت السوق المصرية أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي مقومة بالدولار، في ضوء تدفق أخبار الاكتتابات والتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال العام الحالي، وسط تحقيق جميع القطاعات مكاسب كبيرة، بحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث مباشر.

وارتفع السوق المصري بنسبة 24.05% خلال العام الماضي، بينما أنهت غالبية القطاعات العام رابحة بقيادة المنتجات المنزلية والشخصية صاعدا بواقع 116.1%، وقطاع الكيماويات رابحا 84%، وقطاع السياحة بارتفاع 79.2%.

وفي المقابل جاءت قطاعات الاتصالات، و الخدمات المالية (باستثناء البنوك)، والبنوك الأسوأ أداء بارتفاعات نسبتها 3.2% و 9%، و 10.8% على الترتيب.

وبينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء خلال العام الماضي بقيمة 1.46 مليار جنيه، و6مليارات جنيه على الترتيب، اتجه المستثمرون المحليون للبيع بصافي 7.45 مليار جنيه بلدعم قوي من الأفراد والمؤسسات.

وبحسب التقرير تصدرت شركات مصر للألمونيوم، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، و غاز مصر، و الألمونيوم العربية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق الشركات الأفضل أداء العام الماضي، بارتفاعات نسبتها 993.8%، و 574%، و 333.78%، و 303%، و 297.7% على الترتيب.

وفي المقابل جاء شركات القاهرة للزيوت والصابون، و النعيم القابضة للاستثمارات، و سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية في صدارة قائمة الشركات الأسوأ أداء بتراجع نسبته نحو 62%، و 34%، و 30.4% على الترتيب.

 

 
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