مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 يناير

news image سيـــاســة

عراقيل الاستثمار في طلب إحاطة بالنواب

ياسمين فواز:   صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بأن الوقت الحالي هو الوقت المثالي الذي ينبغي فيه تدفق الاستثمارات الأجنبية علي مصر، نظرا للتسهيلات والمنح والمزايا التي منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين، وهو ما يتطلب من الجهات التنفيذية التركيز، وتذليل العراقيل التي تواجه ا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image تأميـــن

مصر الأفضل أداء بين أسواق الشرق الأوسط في 2017

المال- خاص: تصدرت السوق المصرية أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي مقومة بالدولار، في ضوء تدفق أخبار الاكتتابات والتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال العام الحالي، وسط تحقيق جميع القطاعات مكاسب كبيرة، بحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث مباشر. وارتفع السوق

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

هاشتاج العاصمة الإدارية يحتل المرتبة الخامسة‎ بمواقع التواصل

سمية كمال احتل هاشتاج العاصمة الإدارية الجديدة، المرتبة الخامسة للمغردين ومستخدمى منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وانستجرام، وتويتر"، وذلك بعد زيارة الرئيس السيسي لأكبر كنيسة ومسجد بمصر، والتي يقع مقرها بالعاصمة الإدارية. وقد أرفق الهاشتاج بصور لزيارة الرئيس، واحتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجي

news image بورصة وشركات

بنوك استثمار تقدر سهم سوديك بين 22.7 و24.7 جنيه

مصطفى طلعت: قدرت بنوك استثمار محلية القيمة العادلة لسهم السادس من أكتوبر للتنمية "سوديك" ما بين 22.7 و23.09 و24.79 جنيه، في الوقت الذي يتداول فيه السهم على شاشات تداول البورصة بالقرب من 19.10 جنيه. ووفقا للقوائم المالية المجمعة، المنشورة مؤخراً، قفزت أرباح "سوديك" خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 إ

لايف

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 يناير

inner image

متابعات:

تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 يناير.

مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏
Alexandria 05:27 AM 06:59 AM 12:06 PM 02:54 PM 05:13 PM 06:36 PM 01:21 AM
Assiut 05:17 AM 06:45 AM 12:02 PM 02:57 PM 05:17 PM 06:37 PM 01:17 AM
Asyut 05:17 AM 06:45 AM 12:02 PM 02:57 PM 05:17 PM 06:37 PM 01:17 AM
Cairo 05:20 AM 06:51 AM 12:01 PM 02:51 PM 05:10 PM 06:33 PM 01:16 AM
Damanhour 05:25 AM 06:57 AM 12:04 PM 02:53 PM 05:11 PM 06:35 PM 01:19 AM
Damanhur 05:25 AM 06:57 AM 12:04 PM 02:53 PM 05:11 PM 06:35 PM 01:19 AM
Giza 05:20 AM 06:51 AM 12:01 PM 02:52 PM 05:11 PM 06:33 PM 01:17 AM
Port Said 05:18 AM 06:50 AM 11:57 AM 02:45 PM 05:04 PM 06:27 PM 01:12 AM
Suez 05:15 AM 06:46 AM 11:56 AM 02:47 PM 05:05 PM 06:28 PM 01:11 AM
Tanta 05:22 AM 06:54 AM 12:02 PM 02:51 PM 05:10 PM 06:33 PM 01:18 AM
Zagazig 05:20 AM 06:52 AM 12:00 PM 02:49 PM 05:08 PM 06:31 PM 01:16 AM
Cairo Governorate 05:20 AM 06:52 AM 12:01 PM 02:52 PM 05:11 PM 06:33 PM 01:17 AM
Mansoura 05:21 AM 06:53 AM 12:01 PM 02:49 PM 05:08 PM 06:31 PM 01:16 AM
Alexandria Governorate 05:27 AM 06:59 AM 12:07 PM 02:55 PM 05:13 PM 06:37 PM 01:21 AM
6 October City 05:21 AM 06:52 AM 12:02 PM 02:53 PM 05:12 PM 06:34 PM 01:18 AM
Gizah 05:20 AM 06:51 AM 12:01 PM 02:52 PM 05:11 PM 06:33 PM 01:17 AM
Mansourah 05:21 AM 06:53 AM 12:01 PM 02:49 PM 05:08 PM 06:31 PM 01:16 AM
October 6 05:21 AM 06:52 AM 12:02 PM 02:53 PM 05:12 PM 06:34 PM 01:18 AM
Sharm al Shaikh 05:05 AM 06:35 AM 11:49 AM 02:44 PM 05:03 PM 06:24 PM 01:03 AM
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا